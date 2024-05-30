精準安全無隱患 無感輕鬆治牙

* 雖說「牙痛慘過大病」，很多人在牙齒治療時，如填補蛀牙、拔牙、脫智慧齒、牙髓治療/根管治療（杜牙根） 等都害怕打麻醉針，除了痛，還有打完麻醉藥後「半邊面會有麻痺和腫脹感」。



* 但現在去看牙醫不用再怕打針了，牙科醫生謝德安指，病人可選擇無痛感的麻醉藥滲透法，治療時不會感痛楚，麻醉過後「面部並没有傳統麻醉半邊面部和舌頭麻痺的感覺」患者在沒有任何不適的感覺下，醫生已下完麻醉藥，可以進行下一步的療程。

牙醫傳統打麻醉針，都是採用針筒注射，直接將針嘴刺入牙肉達神經組織位置，有機會產生刺痛和腫脹不適感覺。而接受治療後，麻醉藥效可能會持續數小時，接受療程位置及附近的牙肉和牙齒仍會繼續有麻痹感覺，有機會出現口齒不清的情況。所以在離開牙科診所後，最少要等到麻醉藥效過後才可進食，以免咬到，或是在進食熱食時會灼傷麻醉的位置。此外，傳統打麻醉針的風險雖然不高，但亦有極微機會出現包括無法眨眼、血管充血腫脹、心跳加快，等副作用，如接受牙醫診治後有相關症狀，應告訴醫生跟進。