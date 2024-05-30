精準安全無隱患 無感輕鬆治牙

* 雖說「牙痛慘過大病」，很多人在牙齒治療時，如填補蛀牙、拔牙、脫智慧齒、牙髓治療/根管治療（杜牙根） 等都害怕打麻醉針，除了痛，還有打完麻醉藥後「半邊面會有麻痺和腫脹感」。
* 但現在去看牙醫不用再怕打針了，牙科醫生謝德安指，病人可選擇無痛感的麻醉藥滲透法，治療時不會感痛楚，麻醉過後「面部並没有傳統麻醉半邊面部和舌頭麻痺的感覺」患者在沒有任何不適的感覺下，醫生已下完麻醉藥，可以進行下一步的療程。
牙醫傳統打麻醉針，都是採用針筒注射，直接將針嘴刺入牙肉達神經組織位置，有機會產生刺痛和腫脹不適感覺。而接受治療後，麻醉藥效可能會持續數小時，接受療程位置及附近的牙肉和牙齒仍會繼續有麻痹感覺，有機會出現口齒不清的情況。所以在離開牙科診所後，最少要等到麻醉藥效過後才可進食，以免咬到，或是在進食熱食時會灼傷麻醉的位置。此外，傳統打麻醉針的風險雖然不高，但亦有極微機會出現包括無法眨眼、血管充血腫脹、心跳加快，等副作用，如接受牙醫診治後有相關症狀，應告訴醫生跟進。
電子監測確保麻藥精準到位
謝德安醫生建議怕打針的患者，可選擇最新的滲透式無痛麻醉法，牙醫會因應患者的情況，「把麻醉針放到牙齦位置，」以電腦計算好要麻醉的位置和用藥的準確劑量，牙醫會將針嘴放到相應牙肉邊沿位置，再透過電子儀器利用壓力將麻醉藥緩慢穩定地滲透到要接受治療的牙肉神經中，雖然滲透過程較慢，但過程有監測和提示，可確保精準到位，而且整個過程患者也不會感覺額外痛楚不適。
藥量合適 療程後可立即進食傾談
由於用藥劑量比傳統打針為少，只麻痹需要治療牙齒的位置，並不會麻醉嘴唇和舌頭，比傳統較安全。 因藥劑量經過準確計算，於離開牙科診所後，便可以立即去吃飯，無需擔心不小心灼傷或咬到傷口，亦可立即與朋友交流，不會因麻醉藥未過影響而口齒不清，資料詳情！
採用新麻醉方法不會感到不適，無論大小朋友都適合使用，但要注意如患者屬大範圍缺牙，便不能採用此法，只能以傳統打針麻醉。謝醫生指雖然這種無痛麻醉法會增加牙醫的成本，亦要用「相對較長的時間為患者麻醉」，但用過的患者都有良好的體驗，故希望更多牙醫會使用，讓患者可享無痛牙科。
資料提供:
謝德安牙科醫生 Dr. Tse Tak On, Ryan
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