精準肺癌篩檢 杜絕疏忽症狀

肺癌人數一直以來都是十大癌症死因中的前三名，為了提高肺癌的治愈率，台灣衛福部近幾年積極推廣低劑量電腦斷層掃描(以下簡稱LDCT)檢測，希望民眾能早期發現，早期治療。
透過LDCT檢測 早期發現肺癌
衛福部臺中醫院院長侯承伯為照顧員工身心健康，特別將LDCT檢測納入員工健檢項目，有多名員工在檢測後發現肺部異狀，幸虧都在初期，經開刀治療皆已無大礙，而他們一方面慶幸自己揪出早期病灶避免惡化，一方面也感謝醫院將LDCT納入健檢項目，讓接受檢測更加便利。根據衛福部統計資料，在十大癌症死亡率的排名中，肺癌高居第一。由於肺癌早期多數不會有症狀，等到身體出現不適時，往往為時已晚，因此早期發現，早期治療仍是對抗肺癌的不二法門。
健檢中心主任翁茂中醫師解釋，LDCT是目前最主流的胸部電腦斷層掃瞄，由於它能發現小於1厘米的肺部節結，對於檢測肺癌等疾病有很好的效果。不過翁茂中主任也提醒民眾，LDCT是非常敏銳的檢測，對於肺部是「寧錯殺不放過」，若結果出現異常也不需過於恐慌，只要持續追蹤，多留意自己的肺部健康，就可及早防範未然。
檢測出現異常 需定期追蹤
林小姐在接受LDCT檢測時發現檢測有異常，化驗後為肺癌第一期。林小姐提到自己並未有家族病史，也沒有抽煙習慣，一直以來生活都相當正常，因此當時被醫院通知檢測有異常時，也相當震驚。不過轉念一想，也幸好及早發現，經過診治以及胸腔外科葉周明副院長的手術治療後，現在定期追蹤即可。
吳先生在接受LDCT檢測時，發現肺部原位癌。他表示自己算是高危險族群，母親也曾罹患肺部相關疾病，且煙齡有20年，但在發現癌症後，開始積極面對自己的健康，在開刀休養後，也開始戒煙，維持健康的生活習慣。他同時也感謝醫院將LDCT納入健檢中，才能及早發現，避免肺部原位癌持續惡化。
在病變初期 切除病灶處
胸腔內科黃丞正主任解釋，此次檢測，林小姐在左下肺的部分看到純毛玻璃樣結節，大小約0.9厘米，由於擔心有惡性的可能，因此安排手術切除，約住院一周就返家休養；而吳先生則是在右下肺部有毛玻璃樣結節，大小約0.4公分，經化驗是原位癌，等於是在剛病變的初期就將病兆切除，在經過開刀休養後，也已順利回到工作崗位。
胸腔外科主任葉周明副院長則提醒民眾，肺癌、肺腺癌等癌症的治愈率，與發現時間息息相關，若早期發現，治愈率都可在七成以上。
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