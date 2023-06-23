精神健康｜加深認識 免思覺失調污名化

早前的不幸事件讓大眾關注精神健康問題，而據過去香港精神健康調查指出，港人於一生中診斷患上思覺失調的比率約為2.5%。患者避免復發固然要按醫生指示用藥，市民大眾亦應加深了解精神健康問題，以免污名化，並鼓勵有需要人士尋求專業協助。
香港精神健康動力基金榮譽外務秘書、精神科專科醫生李靖國表示，思覺失調指思想的內容和條理，以及五官的感受出現問題，患者不能正確地了解身邊現實事物，出現妄想和幻覺，也不能掌控自己的思想和感受，以及不可清晰地表達自己，繼而引起異常的情緒、語言和行為，「同時亦會有情感遲鈍、缺乏積極性、思想異常貧乏等較難從外表分辨的『陰性病徵』。」
治療三方面結合
研究指出，思覺失調與遺傳因素、環境壓力及其他因素如腦部外傷、病變、濫藥等有關。治療則結合藥物、心理社交治療及家庭介入措施。李靖國續指，「藥物大致分新藥和舊藥兩大類，兩者均有口服和針劑類型，可改善妄想、幻覺和言語紊亂，並促進睡眠，而新藥同時可改善陰性病徵。」至於心理社交治療則按需要而選用，如學習正面思考和壓力處理、如何預防復發、增強社交技巧等。
復發或因不按指示用藥
出現復發情況除了因為突然的壓力外，不按指示服藥是原因之一，香港精神健康動力基金會主席、精神科專科醫生傅子健指出，「患者可能感到每日服藥像提醒自己是病人，成為一種壓力；患者的病識感較低，也會較易忘記用藥；又可能聚會時喝了酒，不知道能否服藥而自行停服。另有部分因為不懂處理副作用，如錐體外徑症候群(EPS)令口、舌及四肢肌肉不受控抽搐，而令患者放棄用藥。」研究指出，停藥的話會有77%症狀在一年內復發，逾九成症狀在兩年內復發。
長效針劑療效較理想
港大醫學院早前的研究，分析了本港23,719名思覺失調患者的復發風險，發現有77%人因思覺失調而住院，6.1%人有自殺傾向。進一步研究發現，使用長效針劑比口服藥可減低37%住院風險及44%企圖自殺風險，因思覺失調入院風險亦少47%。如果可在首次發病後兩年內使用長效針劑，能更大程度減低住院風險。港大醫學院藥理及藥劑學系教授陳慧賢表示，「患者使用口服藥並調校好劑量，而病情亦趨穩定時便可轉用長效針劑，只需每2至12周注射一次，惟部分患者以為使用針劑等於病情較嚴重而不想轉用，其實它們是同一種藥物。」
籲學習精神健康急救
就近日發生的不幸事件，香港心理衛生會總幹事程志剛希望公眾不要將精神病人和會傷害他人畫上等號，「這只會加深對復元人士的標籤和歧視，令有需要求助的人也不敢去見醫生。另外，希望有更多人學習『精神健康急救』，辨識身邊人有否正面對精神及情緒問題，並懂得作有效溝通和介入，有需要時鼓勵他們尋求專業協助。同時建議地區康健中心可加入精神健康課程，讓更多人對此增加關注和認識。」