精神呀大家｜一日最多飲X杯咖啡 點解飲完都咁攰？原來係因為……

香港人生活忙碌，經常有睡眠不足的問題，因此不少人習慣以咖啡提神，甚至一日飲4至5杯，到底攝取過多的咖啡因會對身體造成甚麼問題？又點解有啲人飲完咖啡反而冇提神作用？

咖啡因是一種神經興奮劑，透過刺激人體的中樞神經系統，達到提神及提升注意力的效果，亦可改善警覺性和集中力。不過，過多的咖啡因可能導致不安、失眠、心跳加快等副作用。

據歐盟食品科學專家委員會評估，一般每日的咖啡因攝取量建議在300毫克以下，至於孕婦則每日建議量少於200毫克；12至18歲的青少年建議為100毫克以下；12歲以下兒童應避免攝取咖啡因以免影響成長。

每日可以飲幾多杯？

一杯350毫升的美式咖啡，其實就已經有近200毫克的咖啡因，以下是每日飲咖啡建議：

201 毫克以上：不超過一杯

101 至 200 毫克：不超過兩杯

100 毫克以下：不超過 3 杯

雖說飲咖啡可以提神，但是有些人飲咖啡後反而愈飲愈累，更可以呼呼大睡？原來是因為腺苷作怪！當身體釋放出腺苷這個物質時，就會令人想睡覺，而由於咖啡因與腺苷的化學結構非常相似，就可以阻擋腦部腺苷的接收器；但是當身體已成功接收腺苷後，就算再飲咖啡亦已經無補於事！