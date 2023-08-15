精神病｜到75歲半數人有精神病？15歲風險最高！

澳洲昆士蘭大學和哈佛醫學院合作一項國際研究，在20年的時間裡追蹤了29個國家共150,000名成年人，結果顯示，一半人口在年屆75歲時會出現心理健康障礙。昆士蘭大學教授約翰麥格思(John McGrath)表示：「這是一個令人震驚的發現，敲響了警鐘。」呼籲加大力度投入心理健康資源。此研究發表於《刺胳針精神病學》(Lancet Psychiatry)。 最常見 2 種精神疾病：抑鬱症和焦慮症 男性：酗酒、抑鬱症和特定恐懼症。

女性：抑鬱症、特定恐懼症 ( 一種干擾日常生活的失能性焦慮症 ) 和壓力創傷症候群 (PTSD) 。

青少年：焦慮症、抑鬱症和藥物濫用。

青少年風險最高 專家呼籲加大投入資源 研究發現，在患有精神疾病的患者中，首次發病的高峰年齡為15歲，男性發病的年齡中位數為19歲，女性為則20歲。麥格思表示，15歲是精神疾病發病的高峰期，因此青少年處於最高風險。此階段對於人們完成學業、進入職場、尋找伴侶和離開家庭來說，是一個非常重要的年齡，沒有人希望精神疾病影響了人生大事。 麥格思呼籲將心理健康資源分配給年輕人，他舉例如澳洲政府衛生部2006年創立組織「Headspace」對於兒少心理健康做的非常好，但有鑑於龐大的需求未能滿足，對於維繫民眾心理健康，還需要更多資源。