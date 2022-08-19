精緻澱粉 易令血糖大起大落

日常飲食中的白飯、蛋糕、麵包等其實都屬於精緻澱粉，Nutrilicious創辦人兼首席營養師Michelle提醒，精緻澱粉屬於較高升糖指數的食物，容易導致血糖大上大落，亦會影響心血管健康。

精緻澱粉即指，食物經過加工後去除麩皮，令食物的口感更好，Michelle表示，「我們平時經常食用的白麵包、粟米片、炒麵或白粥等，其實都屬於精緻澱粉。」