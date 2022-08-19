精緻澱粉 易令血糖大起大落

日常飲食中的白飯、蛋糕、麵包等其實都屬於精緻澱粉，Nutrilicious創辦人兼首席營養師Michelle提醒，精緻澱粉屬於較高升糖指數的食物，容易導致血糖大上大落，亦會影響心血管健康。
精緻澱粉即指，食物經過加工後去除麩皮，令食物的口感更好，Michelle表示，「我們平時經常食用的白麵包、粟米片、炒麵或白粥等，其實都屬於精緻澱粉。」
升糖指數高
精緻澱粉一般都屬於升糖指數較高的食物，容易令血糖大起大落；亦有研究顯示，長期食用精緻澱粉，會增加患上糖尿病的風險，並導致血液中的三酸甘油脂水平上升，影響心血管健康。如果攝取過多精緻澱粉，則會在體內轉化為脂肪而積聚，故Michelle建議，關注血糖或體重人士，都不宜進食過量。
紅米糙米代替白飯
白飯是其中一種精緻澱粉，如果想食得較健康，可以嘗試用升糖指數較低的紅米或糙米代替，紅米及糙米亦含有豐富的膳食纖維，不但可促進腸道健康，對減肥亦有幫助。
健康早餐推介
早餐方面，不論中式西式都有大量的精緻澱粉，例如麵包、鬆餅、白粥、腸粉等。如果想早餐食得較健康，而且屬非精緻澱粉，Michelle推介隔夜燕麥(Overnight Oats)，「只需用上適量的燕麥、低脂牛奶及水果便可；若想增加纖維量，亦可加入奇亞籽或堅果，是有營養又好食的早餐。」