糖尿病不只要控糖 營養師提醒：呢種調味都唔可以過量

多數糖尿病人知道要節制飲食，精打細算「糖與油」；一般人也以為含「醣」食物才會引起糖尿病。臺中慈濟醫院營養師楊忠偉提醒，其實「鹽」的攝取更要錙銖計較，攝取太多鹽，不僅會高血壓，還會影響血糖值，可能使糖尿病惡化或引起慢性腎臟病，「鹽」是人體重要元素，但須謹「鹽」慎行，才能常保健康。

外食族飲食注意 鹽不小心易超標

李先生是外食族，每天至少兩餐都是在外解決，最近公司安排健檢，發現竟然已經出現三高問題，甚至還有初期糖尿病症狀。楊忠偉營養師表示，造成高血壓、高血脂、高血糖的原因，大部分都是「飲食」出問題。

食物加入油、鹽、糖可以刺激味蕾，但過量會增加身體負擔。楊忠偉營養師進一步解釋，過多的油影響血管內皮組織；醣太多會讓血液變濃稠流動變慢；鹽過量則會讓水分滯留體內，增加心血管負荷。建議外食族選購食物要多用心，油炸、醃製、勾芡或羹湯類食物，甚至連沾醬、調味粉，鹽分都很容易爆表，建議淺嘗即可，選擇最接近原形、原味的食物最好。