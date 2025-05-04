糖尿病中醫也能治！中醫師分享治療觀點及降血糖茶飲

在中醫典籍中，很早就有關於糖尿病的記載，最早是將它稱為「脾癉」、「消渴」。

糖尿病是現代人很常見的慢性病之一，若未良好控制可能會影響心臟血管、腎臟等，需要重視並積極治療。許多人都知道糖尿病可以透過西醫治療，但事實上中醫也能幫助血糖控制。

從中醫觀點來看 糖尿病是甚麼疾病？如何治療？

當胰臟無法分泌足夠的胰島素或胰島素作用不良，可能會導致葡萄糖無法進入細胞內被吸收利用，產生血糖過高的情形，並會隨著尿液排出形成「糖尿」，這是糖尿病患者的症狀之一。

賴嫻真中醫師表示，在中醫典籍中，很早就有關於糖尿病的記載，最早是將它稱為「脾癉」、「消渴」，典籍中提到會患有消渴症的人大多是「數食甘美而多肥也」，也就是吃得豐盛美好的人比較容易患有消渴症，而這跟現代醫學中「第二型糖尿病」的描述其實相當相像。

除了描述相似之外，在糖尿病治療上，西藥常會使用降血糖藥、胰島素等治療，而中醫其實也有降血糖茶飲，賴嫻真中醫師表示，將沙參2錢、麥冬2錢、玉竹1.5錢、扁豆1錢、天花粉1錢、甘草1錢等藥材，放入1,500至2,000毫升的熱水中，燜煮10至20分鐘即可服用，如果容易疲勞的話可以加粉光參1錢，但要注意的是如果有在服用降血糖的西藥，此茶飲需間隔1小時以上再服用。

不過針對糖尿病治療，賴嫻真中醫師提到，中醫認為糖尿病的症狀多變，主因是「陰虛燥熱傷津」並會分別表現在肺、脾、腎，所以症狀不同，因此中醫治療多以分證治療，如果到了糖尿病後期，症見氣陰兩虛，就得補益脾腎。