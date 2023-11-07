糖尿病也可吃漢堡薯條 外食族聰明控糖配搭法

「是不是甚麼都不能吃了？」在診間常常聽見剛確診糖尿病的患者詢問，營養師林依婷表示，糖尿病飲食就是健康飲食，重點在於總醣量的攝取與均衡的搭配，並盡量減少添加糖的攝取。對於糖尿病患者來說，沒有理想的三大營養素(碳水化合物、蛋白質和脂肪)建議比例，飲食計劃應個人化，達到總熱量和代謝目標。若想吃漢堡、炸雞與薯條，只要注意搭配重點，仍然可以享受美食。

漢堡建議配生菜沙律與無糖茶 林依婷以快餐店餐點與便利店餐點為例，快餐店漢堡類中除了某一個漢堡醣量為4份，其他漢堡皆約2至3份，所以重點就會放在如何搭配，若以聰明搭配示範為例：搭配生菜沙律與無糖茶類，可以增加膳食纖維的攝取讓餐後的血糖相對穩定。 若想搭配炸薯條，則建議選擇小薯，醣量為2份且搭配漢堡剛好4份則約為一碗飯的醣量；飲品則建議無糖茶類或咖啡為佳，控糖飲食中避免額外添加糖的飲品，盡量由無糖無熱量飲料取代含糖飲料(包括果汁)。

想吃炸雞也可以 沾醬要注意 林依婷表示，若選擇炸雞塊類，雖然醣量僅約1份左右，但須注意沾醬也會增加醣量的攝取，例如：甜酸醬包每份約1份醣。因此，除了醣量的攝取之外，搭配還是以均衡為原則，盡量多搭配富含蔬菜類的品項。 便利店建議餐點為握便當+茶碗蒸+一日野菜—四色海藻搭和風醬，總醣量約3.7份，且達到全穀雜糧類、豆魚蛋肉類、蔬菜類、油脂堅果種子類的攝取，均衡又控糖。若同一餐還想搭一份水果類，也需要量入總醣量的份數。

便當多增加蔬菜 延緩血糖上升 另外，外食族常見的排骨便當+一瓶乳酸飲料搭法，便當飯量約達1.5至2碗飯量(6至8份醣)且便當中蔬菜量不到1/4份蔬菜量，若又搭配含糖飲品，此單一餐次高醣且缺少蔬菜的不均衡搭配法，餐後血糖容易飆升，建議使用加減法來做搭配，增加蔬菜份數，增加膳食纖維攝取可延緩餐後血糖上升；減少醣類份數、添加糖及加工食品的攝取以此控制一餐總醣量。 例如：增加一日野菜—四色海藻搭和風醬，飯量減少(只吃2/3左右或再少一點點約等於3至4份醣量)、乳酸飲料不喝或改換無糖茶類，另外香腸為加工肉食品可不吃，而便當裡的豆包與排骨已足夠當餐次的分量，不需額外搭其他豆魚蛋肉類食物。