糖尿病人聚餐先吃「這個」 避免血糖失控誘發嚴重併發症

糖尿病患者在年節、宴飲期間的飲食，三餐要定時定量，應以蒸煮、滷、清燉或燒烤的方式烹調食物，肉類須去皮，以減少油脂攝取，每餐還要增加非澱粉類蔬菜及膳食纖維的攝取量，以纖維量較多的糙米飯、五穀飯或紫米飯取代白飯。

寒流一波波來襲，為保暖常吃得比平時多，加上年終聚會旺季，大宴小酌應酬不斷，難免過度攝取高糖和高油脂食物。醫生提醒，有糖尿病史的患者，應多注意餐食分量和用餐細節，以免血糖失控飆升引發嚴重的併發症。

糖尿病人三餐定時定量 進食順序由蔬菜及肉類開始

臺北市立聯合醫院中興院區內分泌及新陳代謝科醫生潘立昕提到，糖尿病患者在節日、宴飲期間的飲食，三餐要定時定量，應以蒸煮、滷、清燉或燒烤的方式烹調食物，肉類須去皮，以減少油脂攝取，每餐還要增加非澱粉類蔬菜及膳食纖維的攝取量，以纖維量較多的糙米飯、五穀飯或紫米飯取代白飯，飯以不超過一碗為原則，若有進食澱粉類蔬菜，當餐飯量則須減半。

進食的順序也會影響血糖上升的速度，如果可以，建議由蔬菜及肉類開始進食，最後進食澱粉類，同時放慢用餐速度。在食用水果方面，建議以碗盛裝，裝到八分滿為一份水果量，每日攝取建議不超過兩份，而且兩份水果須分散於一天內不同時間吃完；有關乳製品的食用，則建議一天飲用不要超過360至480毫升，可搭配燕麥或其他穀類製品，但必須注意榖類製品不可泡太爛以免造成血糖飆升。