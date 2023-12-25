糖尿病人聚餐先吃「這個」 避免血糖失控誘發嚴重併發症

寒流一波波來襲，為保暖常吃得比平時多，加上年終聚會旺季，大宴小酌應酬不斷，難免過度攝取高糖和高油脂食物。醫生提醒，有糖尿病史的患者，應多注意餐食分量和用餐細節，以免血糖失控飆升引發嚴重的併發症。
糖尿病人三餐定時定量 進食順序由蔬菜及肉類開始
臺北市立聯合醫院中興院區內分泌及新陳代謝科醫生潘立昕提到，糖尿病患者在節日、宴飲期間的飲食，三餐要定時定量，應以蒸煮、滷、清燉或燒烤的方式烹調食物，肉類須去皮，以減少油脂攝取，每餐還要增加非澱粉類蔬菜及膳食纖維的攝取量，以纖維量較多的糙米飯、五穀飯或紫米飯取代白飯，飯以不超過一碗為原則，若有進食澱粉類蔬菜，當餐飯量則須減半。
進食的順序也會影響血糖上升的速度，如果可以，建議由蔬菜及肉類開始進食，最後進食澱粉類，同時放慢用餐速度。在食用水果方面，建議以碗盛裝，裝到八分滿為一份水果量，每日攝取建議不超過兩份，而且兩份水果須分散於一天內不同時間吃完；有關乳製品的食用，則建議一天飲用不要超過360至480毫升，可搭配燕麥或其他穀類製品，但必須注意榖類製品不可泡太爛以免造成血糖飆升。
避免飲酒 適量淺酌留意這些
在飲酒方面，建議盡量避免飲酒以免血脂肪升高，若為應酬所需，則須隨餐適量淺酌，不要過量或空腹飲酒。潘立昕也提醒，飯後一小時左右可以從事有氧運動，如游泳、快走、慢跑、騎自行車、瑜伽、打太極拳等，持續30分鐘以上，可有效的降低餐後血糖與血脂肪。
糖尿病酮酸中毒 口渴、尿多、體重減輕與氣促
潘立昕說明，曾有位51歲的男性和朋友一起吃大餐之後，突然發生嚴重的腹痛，伴隨著噁心和嘔吐而前往急診就醫。檢查後發現血糖、血脂肪及胰臟指數皆嚴重升高，血液呈現酸化現象且驗出酮體，診斷為急性胰臟炎併發糖尿病酮酸中毒，以及嚴重高血脂。
潘立昕解釋，即便糖尿病患者已規則服藥，若進食過量，仍可能誘發高血糖，血糖太高將加重胰島素抗性，造成血脂肪上升，若血脂肪上升幅度過高就有可能引起急性胰臟炎，而急性胰臟炎又會加劇血糖升高，進一步演變成糖尿病酮酸中毒。急性胰臟炎的症狀為飽餐後上腹部劇痛，疼痛可能會輻射到背部，同時伴有噁心、嘔吐，而糖尿病酮酸中毒的表現則再包含口渴、尿多、體重減輕與氣促。
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