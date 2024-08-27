糖尿病婦人血糖飆 原因竟是「吃刨冰」！怎麼吃避免血糖波動？

對糖尿病患者而言，吃刨冰攝取了熱量及糖分，對身體無益，但很多患者又覺得吃冰可帶來心情的愉悅。

夏天狂吃刨冰 配料恐成罪魁禍首

沈女士就診時指出，她覺得今年夏天特別熱，而兒女愛吃刨冰，她也跟著吃，她喜歡葡萄乾、芋圓、番薯、珍珠粉圓、朱古力醬等配料，為了減低糖量，他還特別請店家將淋上刨冰的糖水減半，她不覺得甜，一天至少吃個2碗，覺得心情上很消暑。

衛福部彰化醫院中醫師黃鋒榮說，沈女士在其他飲食上沒有甚麼大改變，唯一改變是天氣熱愛吃刨冰，也以為不甜，但根據過去的抽驗結果來看，常見的配料中，葡萄乾、紅豆、綠豆、珍珠、芋圓、蜜糖番薯、果醬等的含糖量是很高的，甚至在製作過程中還浸入糖水中，以增加口感，糖尿病患者常在不知不覺中，因冰品飆高了血糖。