糖尿病婦人血糖飆 原因竟是「吃刨冰」！怎麼吃避免血糖波動？

52歲的糖尿病患者沈女士透過服藥及飲食控制，糖化血紅素(HbA1c)控制在6.7%左右(正常值4.0%至5.6%)，就糖尿病患者而言，還算穩定，日前定期抽血卻飆高到8.1%。
夏天狂吃刨冰 配料恐成罪魁禍首
沈女士就診時指出，她覺得今年夏天特別熱，而兒女愛吃刨冰，她也跟著吃，她喜歡葡萄乾、芋圓、番薯、珍珠粉圓、朱古力醬等配料，為了減低糖量，他還特別請店家將淋上刨冰的糖水減半，她不覺得甜，一天至少吃個2碗，覺得心情上很消暑。
衛福部彰化醫院中醫師黃鋒榮說，沈女士在其他飲食上沒有甚麼大改變，唯一改變是天氣熱愛吃刨冰，也以為不甜，但根據過去的抽驗結果來看，常見的配料中，葡萄乾、紅豆、綠豆、珍珠、芋圓、蜜糖番薯、果醬等的含糖量是很高的，甚至在製作過程中還浸入糖水中，以增加口感，糖尿病患者常在不知不覺中，因冰品飆高了血糖。
糖尿病友這樣吃刨冰 減少身體負擔
黃鋒榮指出，對糖尿病患者而言，吃冰攝取了熱量及糖分，對身體無益，但很多患者又覺得吃刨冰可帶來心情的愉悅。刨冰方面，糖尿病患者最好以清冰配上低糖低熱量的配料，在常見的配料中，仙草、愛玉、粉粿及白木耳算是比較低糖低熱量，其他大多是高熱量高糖，也要減少糖漿、果醬及煉奶的添加。
冰品類型多 糖尿病患者吃這些較適合
黃鋒榮表示，冰品類型大概有雪糕、軟雪糕、刨冰、雪花冰、雪條、沙冰等，其中，雪糕與軟雪糕的主要差異為乳脂肪含量，雪糕的乳脂肪含量較高，相較之下，軟雪糕較雪糕適合糖尿病患者，不要選擇甜筒，改用杯裝更好；雪花冰是以牛奶奶油混合物的冰磚製作，相比清水製成的刨冰，刨冰較為合適糖尿病患者；在雪條及沙冰方面，沙冰的體積比雪條小，熱量會比較高，所以，假如是相同的原料，雪條較適合糖尿病患者。
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