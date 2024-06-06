糖尿病患者出國必讀！遇上時差該如何調整口服藥/胰島素使用時間？

糖尿病患者需要透過飲食管理、正確用藥等才能穩定血糖，避免疾病進一步影響健康。不過出國旅遊、工作常會遇上時差問題，降血糖藥、注射型胰島素等藥物使用時間該如何調整呢？
出國需依時差調整劑量 <6小時按當地作息用藥
遵守正確用藥時間，不僅能確保藥物發揮療效，也有助於降低副作用的發生。若在國外旅行遇到時差，藥物服用時間可依以下原則進行調整：
旅遊目的地時差小於6小時：
建議在飛行過程中，按照香港時間服藥。抵達目的地後根據當地的作息時間服藥即可。
若時差超過6小時，且飛機是向東飛行：
建議在飛機上的服藥劑量應比平常減少四分之一。抵達目的地後，再根據當地作息時間服藥。
若時差超過6小時，且飛機是向西飛行：
則與前述相反，建議飛行途中的服藥劑量應比平常增加四分之一。落地後，再按照當地作息時間服藥。
如果是劑量調整有困難的藥物(如：無法剝半的特殊劑型)，出發前應先諮詢藥劑師，了解調整劑量的合適方式，以確保旅途中的用藥安全，而慢性病患者在出國前應備足藥物，並攜帶醫生開立的診斷證明書或處方，以便海關檢查。
胰島素針能帶上飛機嗎？遇上時差劑量如何調整？
有些糖尿病患者須定期注射胰島素，胰島素筆針可以帶到飛機上嗎？患者可以事先請醫生開立病歷摘要或診斷書作為需要攜帶胰島素的證明，大部分航空公司都會配合糖尿病患者的需求，允許其攜帶登機。若有備用胰島素，也建議將其放在隨身行李中，以免因貨艙溫度過低而結凍。
當遇上時差問題，胰島素注射劑量又該如何調整呢？如果旅行目的地與香港的時差不超過4小時，那胰島素的劑量通常是不需要進行調整的，不過如果時差超過4小時，就需要依據飛行計劃來調整胰島素劑量：
時差超過4小時，且向東飛行：
建議飛行結束前的最後一次胰島素注射，應減少中長效胰島素劑量，而短效胰島素劑量則保持不變。
時差超過4小時，且向西飛行：
患者可能需要額外注射一次短效胰島素。建議旅行前可以事先諮詢醫生或藥劑師，擬定適合自己的旅行用藥計劃。
除了要留意藥物使用時間、劑量外，由於出國期間飲食時間可能較不規律，糖尿病患者出遊時也應隨身攜帶糖包或糖果，以防血糖過低，有些航空公司會提供適合糖尿病患者特殊餐點，有特殊飲食控制需求的旅客也可以多加利用。
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