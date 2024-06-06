糖尿病患者出國必讀！遇上時差該如何調整口服藥/胰島素使用時間？

遵守正確用藥時間，不僅能確保藥物發揮療效，也有助於降低副作用的發生。

糖尿病患者需要透過飲食管理、正確用藥等才能穩定血糖，避免疾病進一步影響健康。不過出國旅遊、工作常會遇上時差問題，降血糖藥、注射型胰島素等藥物使用時間該如何調整呢？

出國需依時差調整劑量 <6 小時按當地作息用藥

遵守正確用藥時間，不僅能確保藥物發揮療效，也有助於降低副作用的發生。若在國外旅行遇到時差，藥物服用時間可依以下原則進行調整：

旅遊目的地時差小於 6 小時：

建議在飛行過程中，按照香港時間服藥。抵達目的地後根據當地的作息時間服藥即可。

若時差超過 6 小時，且飛機是向東飛行：

建議在飛機上的服藥劑量應比平常減少四分之一。抵達目的地後，再根據當地作息時間服藥。

若時差超過 6 小時，且飛機是向西飛行：

則與前述相反，建議飛行途中的服藥劑量應比平常增加四分之一。落地後，再按照當地作息時間服藥。

如果是劑量調整有困難的藥物(如：無法剝半的特殊劑型)，出發前應先諮詢藥劑師，了解調整劑量的合適方式，以確保旅途中的用藥安全，而慢性病患者在出國前應備足藥物，並攜帶醫生開立的診斷證明書或處方，以便海關檢查。