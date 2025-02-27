糖尿病患者服用中藥 可推遲洗腎及減心血管病風險

糖尿病是常見的慢性病，但大部分主要以控制飲食及西藥，幫助調控血糖水平。台灣一項研究發現，糖尿病腎病患者持續服用經科學驗證效用的中藥，不但可以推遲洗腎的時間，更可能將心血管疾病與死亡風險大幅降低五成。

該項研究利用台灣2000年至2017年的全國保險資料庫，對43,480名使用處方中藥的糖尿病腎病患者進行分析。結果發現，服用保腎中藥的糖尿病患者腎病病人，可以把心血管疾病與死亡風險降低五成。同時，團隊亦發現，清熱、滋陰、利濕、補氣、調和等五大類共16種潛在腎保護中藥，具有共同的抗氧化性質，且可針對多條氧化壓力相關途徑發揮作用，延緩洗腎。研究已於《Frontiers in Pharmacology》刊登。

滋陰清熱減炎症

研究人員指出，腎衰竭是糖尿病常見併發症之一，由於病患未必會產生明顯不適，病人或因此而錯過最佳的治療時機，建議糖尿病患者應定期追蹤蛋白尿及腎功能，以及早發現及處理問題。

一般而言，中醫會根據病情輕重要施以針對性的治療，例如有早期蛋白尿、疲倦、發熱及口渴等症狀，便可以以滋陰清熱、降低身體發炎反應為主；若有尿少、泌尿道感染、盜汗、煩躁、口乾舌燥、血壓高等症狀則會重於補陰涼血；有時更會加入針灸等輔助。