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健康
2023-10-28 18:30:02

糖尿病患者沒胃口減用胰島素 「酮酸中毒」險喪命

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血糖

酮酸中毒是糖尿病控制不佳所致的急性併發症之一，嚴重時可能造成呼吸喘、意識模糊、脫水、休克甚至腎衰竭，死亡率約千分之4。

53歲的王先生因為頭暈、噁心並嘔吐多日，且血壓偏低而被送到急症室。他自訴患有第二型糖尿病，長期使用口服藥及施打基礎胰島素控制，最近幾天因為吃不好，故自行減少胰島素使用，但自驗血糖竟飆高近400mg/dL而恢復施打胰島素。

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自行減少胰島素 加上服用排糖藥致「酮酸中毒」

樂生療養院高年科主任吳秉豪表示，該病患在急症室時血糖已下降至200mg/dL多，但抽血也發現有嚴重的酮酸血症及急性腎損傷。經住院進一步診察並排除感染及酒精等酮酸中毒的原因後，吳秉豪醫師注意到病人正服用俗稱「排糖藥」的鈉葡萄糖協同轉運蛋白2抑制劑(SGLT2抑制劑)。在停用該藥物後，給予王先生大量的輸液及足量胰島素治療，病況1天後就獲得很大的改善，5天後康復出院。

暈倒

酮酸中毒嚴重可致休克。

血糖正常仍有恐罹「酮酸中毒」 死亡率約千分之4

吳秉豪指出，酮酸中毒是糖尿病控制不佳所致的急性併發症之一，嚴重時可能造成呼吸喘、意識模糊、脫水、休克甚至腎衰竭，死亡率約千分之4。此類病患的血糖通常大於250mg/dL，但也有些人的血糖不會特別高卻仍出現酮酸血症，進而延遲診斷和處置，成為臨床診治的挑戰。

這類「正常血糖酮酸血症」約佔糖尿病酮酸血症案例的10%。吳秉豪進一步解釋，這些病患可能是因近期少用胰島素、熱量攝取不足、大量酒精使用、慢性肝病或懷孕等；另外，由於排糖藥(SGLT2抑制劑)的心腎保護益處，有愈來愈多的患者使用，因此偶發的正常血糖酮酸血症案例也逐漸增加。

胰島素

有胃口欠佳或喘等症狀，建議應立即就醫，切勿自行減藥或停藥。

日攝取1.52升水 勿自行停減藥物

吳秉豪提醒，使用SGLT2抑制劑的病患、若無限水禁忌，每日應攝取至少1.52升水；若平常併用胰島素者，一旦忽然減少胰島素注射、但仍持續服用SGLT2抑制劑，亦即突然暫停胰島素或急劇降低胰島素劑量，可能會誘發酮酸血症發生，而有胃口欠佳或喘等症狀，建議應立即就醫，切勿自行減藥或停藥。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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