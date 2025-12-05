糖尿病患「手震、飆冷汗」竟然係低血糖發作 醫生建議15/15法則救急

張晶雅醫生也呼籲糖友務必規律用餐，不要空腹過久，避免因長時間未進食而突然掉入低血糖。

75歲許姓老翁罹患二型糖尿病多年，近半年常出現心悸、手抖、冒冷汗等症狀，有時候視線模糊、頭暈，甚至差點暈倒，經就醫檢查後才發現竟是低血糖作祟。亞洲大學附屬醫院家庭醫學科主治醫生張晶雅表示，許多長期與糖尿病共處的長者，常把「血糖太高」視為唯一敵人，卻忽略「血糖過低」其實隱藏更大危機。所幸經調整飲食、運動計畫與控制藥物劑量，總算讓血糖終於回穩，醫生也建議阿公使用「連續血糖監測儀」(CGM)追蹤血糖數據。

高齡糖尿病可能有低血糖風險 血糖下降太快或低易有危險

張晶雅醫生指出，許多高齡糖尿病患者同時具有多項低血糖的高風險因素，例如腎功能下降、需要使用胰島素、合併多重慢性疾病及多重用藥等，這些狀況會讓體內代謝藥物的能力下降，使胰島素或部分降血糖藥物的作用時間延長，血糖容易下降得過快或過低。如果再加上飲食不規律、運動過量，或偶爾忘記補充點心，低血糖就可能在日常生活中隨時發生，成為高齡糖友常見卻容易被忽略的健康危機。

血糖太低可能心悸或昏迷 發生低血糖時把握 15/15 法則

張晶雅醫生提醒，當血糖降到70 mg/dL以下，身體就會發出警號，包括心悸、冒汗、強烈飢餓感、頭暈、發抖甚至無力感，若血糖持續下降，可能導致語無倫次、意識混亂或昏迷，對高齡者更可能造成跌倒、骨折與住院風險。因此張晶雅醫生建議，一旦低血糖發生，務必記住簡單又有效的「15/15法則」，即：立即補充15克快速吸收的碳水化合物(如三、四顆葡萄糖錠、一小杯果汁或一湯匙砂糖、蜂蜜)，15分鐘後再次測量血糖。若仍低於70 mg/dL，就再補充一次；當血糖稍微回升後，再吃一份含碳水化合物與蛋白質的小點心，像是全麥餅乾配芝士，避免血糖再度下降。