糖尿病會心悸便秘？不只影響血糖 醫生揭5大神經失調症狀

糖尿病患者被影響的不只是血糖，原本心理狀態也會受到影響。有醫生指出，糖尿病還會影響情緒與神經系統，有機會令患者出現情緒困擾。醫生指出，糖尿病病情可能會帶來的5大症狀。
糖尿病會心悸便秘？
內分泌新陳代謝科陳潔雯醫生在其facebook專頁上分享指，糖尿病不僅限於影響胰島素，還會逐步影響你的情緒、自律神經，甚至令患者以為是壓力大的症狀。根據一項刊登於《Diabetes Care》的研究，研究針對556名第一型糖尿病(T1D)和299名第二型糖尿病(T2D)患者的網路調查，發現糖尿病患者的「情緒困擾」(Diabetes Distress, DD)與自律神經失調的症狀呈正相關，即是愈是焦慮、感受到壓力、覺得無法有效控制糖尿病的患者，更容易出現心悸、腸胃不適、頭暈及睡眠障礙。
其中，T1D患者中，情緒困擾分數較高者，其身體覺察和橫膈膜反應性分數顯著較高，T2D患者亦有類似情況。研究表明，糖尿病的管理不僅僅是控制血糖，情緒與自律神經的平衡同樣至關重要。
糖尿6大心理壓力
陳醫生解釋指，糖尿病情緒困擾並不等於於抑鬱症，而是一種常見的心理壓力，源於長期管理病情所帶來的疲憊、挫敗與不確定感。常見的感受包括：
- 擔心血糖飆高或低血糖發作
- 每日量血糖、記錄飲食、按時用藥或注射
- 明明努力了，數值仍不理想
- 家人關心愈多，壓力也隨之增加，覺得自己做得不夠好
- 害怕未來可能出現失明、洗腎或截肢等併發症
- 飲食限制失去生活樂趣
即是當身體需要穩定，心卻經常焦慮不安。
自律神經失調5大症狀
陳醫生表示，自律神經負責調節無法自主控制的生理功能，如心跳、腸胃蠕動、出汗、睡眠及血壓等。當長期面對情緒困擾與血糖波動時，身體會變得敏感，出現以下症狀：
- 心跳忽快忽慢：心悸、喘不過氣、胸口悶
- 腸胃功能異常：腹脹、便秘、腹瀉、消化不良
- 汗腺失調：手腳冰冷、全身盜汗
- 睡眠不佳：易醒、淺眠多夢
- 神經感受過敏：頭暈、血壓波動
有些糖尿病患者可能會感覺「明明沒有心臟疾病，但總覺得不對勁」，這時候切勿忽視身體的訊號。
身體覺察與橫膈膜反應性
陳醫生指，研究使用的測量指標包括：
- 身體覺察：即是對自身身體狀態的敏感程度，例如是否容易察覺心跳加快、胃部不適或呼吸變淺等。如果過於敏感，身體可能會「過度反應」，導致疲勞與焦慮。
- 橫膈膜反應性：分別代表胸腔(心跳、呼吸)和腹腔(腸胃、消化)的自律神經活性。糖尿病患者若處於高情緒壓力中，這兩個區域可能過度活化，導致一系列不適但無法明確找出原因的症狀。
自律神經3大警訊
陳醫生提醒，若你是糖尿病患者，並且發現自己有以下症狀，可能不僅僅是你的想法，而是自律神經在發出警訊：
- 總覺得身體不適，卻檢查不出問題？
- 明明血糖數值正常，卻經常心悸、腹脹或睡不好？
- 情緒常處於焦慮、緊張狀態？
陳醫生表示，糖尿病的管理不僅是降血糖，更是穩定身心。除了遵循醫囑、適當用藥和測量血糖外，還應學會放鬆呼吸和照顧情緒。心情穩定後，血糖更容易控制，整體健康也會隨之改善。