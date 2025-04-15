糖尿病會心悸便秘？不只影響血糖 醫生揭5大神經失調症狀

糖尿病患者被影響的不只是血糖，原本心理狀態也會受到影響。有醫生指出，糖尿病還會影響情緒與神經系統，有機會令患者出現情緒困擾。醫生指出，糖尿病病情可能會帶來的5大症狀。

糖尿病會心悸便秘？

內分泌新陳代謝科陳潔雯醫生在其facebook專頁上分享指，糖尿病不僅限於影響胰島素，還會逐步影響你的情緒、自律神經，甚至令患者以為是壓力大的症狀。根據一項刊登於《Diabetes Care》的研究，研究針對556名第一型糖尿病(T1D)和299名第二型糖尿病(T2D)患者的網路調查，發現糖尿病患者的「情緒困擾」(Diabetes Distress, DD)與自律神經失調的症狀呈正相關，即是愈是焦慮、感受到壓力、覺得無法有效控制糖尿病的患者，更容易出現心悸、腸胃不適、頭暈及睡眠障礙。

其中，T1D患者中，情緒困擾分數較高者，其身體覺察和橫膈膜反應性分數顯著較高，T2D患者亦有類似情況。研究表明，糖尿病的管理不僅僅是控制血糖，情緒與自律神經的平衡同樣至關重要。

糖尿6大心理壓力

陳醫生解釋指，糖尿病情緒困擾並不等於於抑鬱症，而是一種常見的心理壓力，源於長期管理病情所帶來的疲憊、挫敗與不確定感。常見的感受包括：

擔心血糖飆高或低血糖發作

每日量血糖、記錄飲食、按時用藥或注射

明明努力了，數值仍不理想

家人關心愈多，壓力也隨之增加，覺得自己做得不夠好

害怕未來可能出現失明、洗腎或截肢等併發症

飲食限制失去生活樂趣

即是當身體需要穩定，心卻經常焦慮不安。