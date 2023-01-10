糖尿病罹腎病變比率倍升！合併高血壓、高血脂恐中風

糖尿病併發慢性腎臟疾病、慢性腎衰竭而接受透析治療或腎臟移植比率更是顯著增加，自2000年的9.2%翻倍成長到現在的17.9%。

根據糖尿病年鑑統計數據顯示，若血糖控制欠佳，容易併發視網膜病變、視力不良甚至失明，尤其併發慢性腎臟疾病、慢性腎衰竭而接受透析治療或腎臟移植比率更是顯著增加，自2000年的9.2%翻倍成長到現在的17.9%。中華民國糖尿病學會理事長黃建寧說明，九成糖友的血糖、血壓、膽固醇沒達標，引起大、小血管併發症的風險相當高。

併發症比例增加 共病死亡也攀升

雖然近年整體糖友因糖尿病死亡的比例下降，但因心臟病、惡性腫瘤、肺炎死亡的比例卻持續增加。黃建寧警示：「不是只有血管硬化才會造成心臟衰竭，糖尿病本身就會造成這些事情。」

許多糖友即使血糖高，卻誤以為沒有症狀就不用處理，但是高血糖對血管的傷害是無形的，隨著損傷的累積，容易誘發各種併發症。大血管病變如心血管疾病、腦血管疾病等；小血管病變如眼睛病變、腎臟疾病等。

近年新確診糖友合併高血壓與高血脂的比例也不斷上升，每2位新糖友就有1人同時有高血壓，3種疾病之間相互加乘影響，容易增加中風等併發症的風險。