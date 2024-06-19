糖尿病腎病早期難察覺 團體料8月推慢性腎病免費篩查計劃 45歲以上中一個風險因素就可參加

糖尿病在本港很常見，近年更有年輕化的傾向，每年每萬名患者中，就約有37.3人因糖尿病腎病變而發展成晚期腎衰竭，預期壽命將縮短至3.5年。由香港腎科團隊舉辦、香港糖尿聯會支持的全城抗衡糖尿病腎病變2024今舉行發布會，冀透過活動教育公眾，及早了解尿病腎病變的風險和後果。

(左起)內分泌及糖尿科專科醫生丁昭慧、香港腎科團隊主席、腎病科專科醫生何仲平及腎病科專科醫生羅學敬。

逾半成因為 糖尿

香港腎科團隊主席、腎病科專科醫生何仲平強調，如果患者在早期發現患病，可預防日後演變成晚期腎衰竭的機會，甚至有逆轉的可能，惟現時大部分患者診斷不足而且開始治療的時間比較晚，不但影響其日常生活，增加中風和心血管併發症的風險，亦對醫療系統造成極大的壓力。

腎病科專科醫生羅學敬指，糖尿病是腎衰竭末期的最大成因現時，香港每年有1,400宗末期腎衰竭新症，當中超過一半的成因是糖尿。