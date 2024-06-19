糖尿病腎病早期難察覺 團體料8月推慢性腎病免費篩查計劃 45歲以上中一個風險因素就可參加

糖尿病在本港很常見，近年更有年輕化的傾向，每年每萬名患者中，就約有37.3人因糖尿病腎病變而發展成晚期腎衰竭，預期壽命將縮短至3.5年。由香港腎科團隊舉辦、香港糖尿聯會支持的全城抗衡糖尿病腎病變2024今舉行發布會，冀透過活動教育公眾，及早了解尿病腎病變的風險和後果。
逾半成因為糖尿
香港腎科團隊主席、腎病科專科醫生何仲平強調，如果患者在早期發現患病，可預防日後演變成晚期腎衰竭的機會，甚至有逆轉的可能，惟現時大部分患者診斷不足而且開始治療的時間比較晚，不但影響其日常生活，增加中風和心血管併發症的風險，亦對醫療系統造成極大的壓力。
腎病科專科醫生羅學敬指，糖尿病是腎衰竭末期的最大成因現時，香港每年有1,400宗末期腎衰竭新症，當中超過一半的成因是糖尿。
香港腎科團隊將在本月29日舉辦糖尿病腎臟訓練日營，希望幫助糖尿病患者管理自己的疾病，改善對糖尿病的控制。除了通過分享真實生活經驗來教導糖尿病患者預防和留意糖尿病併發症，也會鼓勵他們參加糖尿病飲食和糖尿病併發症的篩檢。
由於糖尿病腎病沒有甚麼症狀，一般患者難以察覺，何仲平認為，有必要為高風險人士做篩查，以及早發現患者，延遲腎衰竭的發病時間。因此團隊計劃在8起月為1,000名腎病高危病人進行篩查，只要年滿45歲及具有其中一個風險因素即可免費參與計劃。
風險因素：
- 高血壓
- 糖尿病
- 高血脂
- 心臟血管疾病
- 肥胖 (身體質量指數≥23)
- 有腎病家族史