糖尿病要嚴控膽固醇 避免血管傷上加傷

內分泌及糖尿科專科醫生黃渭湘表示，膽固醇的「好」、「壞」決定於載著膽固醇的脂蛋白(Apolipoprotein)，當中高密度脂蛋白膽固醇(HDL-C)是由身體各處「回收」的膽固醇，與血管粥樣硬化的形成有反比關係，所以又稱為「好膽固醇」；而低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)則是由肝臟運到身體各器官的膽固醇，與血管粥樣硬化有密切關係，故俗稱「壞膽固醇」，膽固醇問題一般是指壞膽固醇過高。

本港每10人就有1人患糖尿病，患者除了控制血糖之外，控制膽固醇和血壓亦同樣重要。原因是除了高血糖會破壞血管健康、增加併發心血管疾病的機率之外，高膽固醇同樣可令血管發生病變，導致心血管疾病的風險倍增。研究指出，糖尿病患者需要採取適當及有效的治療，務求將壞膽固醇降至目標水平，以預防心臟病及中風等併發症出現。

膽固醇多由自身製造

很多人以為膽固醇過高一定是飲食不節制所致，實際上約八成膽固醇都由肝臟自行製造，飲食只影響膽固醇水平約兩成。因此，單靠注意飲食往往未必能有效降低壞膽固醇，尤其是對需要將壞膽固醇控制在較低水平的糖尿病患者，這一點非常重要。

為何糖尿病患者要維持壞膽固醇水平低於健康人士？黃渭湘解釋，「糖尿病的高血糖及產生的代謝物可促使血管硬化及發炎，罹患心血管疾病的機率已經較常人高兩、三倍，若再加上高膽固醇帶來的破壞，血管會傷上加傷，進一步加劇併發心血管疾病的危機，因此患有糖尿病的人，應將壞膽固醇控制在2.6(mmol/L)以下，歐洲心臟學會及美國糖尿聯會最新指引更建議，有心血管風險因素的糖尿病患者，壞膽固醇水平降至低於1.8，若已患有心腦血管病的糖尿病患者或曾通波仔的人士，甚至需要將壞膽固醇降低至1.4以下。」

糖膽雙高 加劇併發症危機

衛生署數據顯示，近一半成年人都有高膽固醇問題，若未及時正視，後果可大可小。黃渭湘表示，單靠飲食往往難以將壞膽固醇降低至2以下，通常需要加上藥物治療協助，而醫生制訂處方時會作全面的考慮，包括藥物成效、預防心血管疾病的效益、潛在副作用，以及病人的負擔能力等。

「口服他汀類藥物是降壞膽固醇治療的一線選擇，可有效減少肝臟製造壞膽固醇，若藥效不足則可加入膽固醇吸收抑制劑。如果患者因他汀類藥物引起的副作用(如肌肉酵素上升)而無法使用或壞膽固醇仍未達標，患者亦可選擇使用另一類口服降膽固醇藥物或針劑。」