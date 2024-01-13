糖尿病預防足部病變！專家詳解「顧足撇步」　出現傷口這樣照料

奇美醫院護理部復健護理師葉玲表示，糖尿病病人要經常運動，促進足部循環，她介紹幾項適合糖尿病人的足部按摩法，有助於促進末梢血液循環、緩解足部的疲勞。簡單有效，可隨時在家中練習。

足底滾球：使用網球在足底滾動約 20 秒，雙腳底重複做 3 至 5 次。此方法可刺激腳底的淋巴往上回流，調整肌肉及筋膜的彈性來提升下盤血液循環。

足部伸展：先伸展腳趾及腳踝關節減少下肢腫脹、增加血液回流。再平躺後將腿部墊高，膝蓋放鬆腳底板往上翹，維持 3 至 5 秒再下壓，重複做 10 次。此運動可維持肌肉彈性、增加感覺刺激，提升平衡反應。

腳趾按摩：用手指與對側的腳趾交叉相握，輪流夾住對方 3 至 5 秒，做 5 次就換邊。此方法可有助於促進末梢血液循環。

小腿按摩：用罐頭放在小腿肚後面，滾動罐頭以放鬆小腿肌肉。