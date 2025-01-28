農曆新年難免與親朋好友聚餐，很多糖尿病患者都認為飲食上有諸多限制，甜品不敢食，水果又不敢吃，連飯都只敢食小量。想減少新年美食當前卻要忍口所帶來的失落感？屈臣氏註冊營養師林頌雅逐一拆解糖尿病患者的飲食迷思。

迷思1︰飯要少食嗎？

飯是我們飲食中主要的碳水化合物來源，為身體提供所需能量，同時提升飽肚感，林頌雅建議，「每餐攝取3至6份碳水化合物(約半碗至1碗米飯)，並選擇低升糖指數(GI)澱粉質，如五穀米或十穀米、藜麥、糙米等，更應依照飲食次序(蔬菜→蛋白質→澱粉質)，避免血糖突然飆升。」

迷思2︰要戒含果糖、乳糖的水果、奶類？

林頌雅指出，「雖然水果、奶類含有醣，但這兩類食物所含有的礦物質、維他命、膳食纖維或蛋白質是日常飲食中不可缺少的元素。因此，糖尿病患者只要留意碳水化合物的換算，即可安心進食。」建議選擇脫脂或低脂奶類，而含過高果糖的水果(如西瓜、荔枝、榴槤)則宜淺嘗。

