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健康
2025-01-28 04:30:21
日報

糖尿病飲食多限制？

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糖尿病

糖尿病飲食多限制？

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農曆新年難免與親朋好友聚餐，很多糖尿病患者都認為飲食上有諸多限制，甜品不敢食，水果又不敢吃，連飯都只敢食小量。想減少新年美食當前卻要忍口所帶來的失落感？屈臣氏註冊營養師林頌雅逐一拆解糖尿病患者的飲食迷思。

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林頌雅指，選擇低升糖指數澱粉質，有助避免血糖飆升，但亦要留意攝取分量。

迷思1︰飯要少食嗎？

飯是我們飲食中主要的碳水化合物來源，為身體提供所需能量，同時提升飽肚感，林頌雅建議，「每餐攝取3至6份碳水化合物(約半碗至1碗米飯)，並選擇低升糖指數(GI)澱粉質，如五穀米或十穀米、藜麥、糙米等，更應依照飲食次序(蔬菜→蛋白質→澱粉質)，避免血糖突然飆升。」

迷思2︰要戒含果糖、乳糖的水果、奶類？

林頌雅指出，「雖然水果、奶類含有醣，但這兩類食物所含有的礦物質、維他命、膳食纖維或蛋白質是日常飲食中不可缺少的元素。因此，糖尿病患者只要留意碳水化合物的換算，即可安心進食。」建議選擇脫脂或低脂奶類，而含過高果糖的水果(如西瓜、荔枝、榴槤)則宜淺嘗。
 

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只要計算好碳水化合物食用分量，糖尿病患者一樣可享用美食。

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一日飲食建議

迷思3︰要戒甜品嗎？

甜品中大多含有麵粉、糖、忌廉等含醣成分，可引致血糖突然升高。但糖尿病患者只要計算碳水化合物換算，調整當天攝取的碳水分量，也可進食小量甜品。林頌雅解釋，「碳水化合物換算可以飯量作為標準，例如1盒(220g)含糖豆腐花，相等於大約2/3碗飯。」

迷思4︰已選擇低GI的食物，但血糖值依然高？

GI只表示食物的升糖速度。若過量攝取低GI食物時，血糖水平同樣會上升較快，因此要留意食用分量及換算。林頌雅表示，分量會因應體重、身高、年齡及活動量而有所不同，建議可諮詢註冊營養師作詳細的分析，找出適合自己需求的正確分量。「總括而言，只要計算碳水化合物的食用分量及控制上限，糖尿病患者都可與親友一同享用絕大部分的食物。」
 

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