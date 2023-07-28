糖尿病飲食｜控制飲食加恆常運動 最能預防肥胖兼逆轉糖尿病期

控制飲食加恆常運動 最能預防肥胖兼逆轉糖尿病期

不要以為單是吃得健康便夠，根據新的研究，對於超重和糖尿病前期的人來說，在控制飲食減肥的同時，結合適量運動鍛煉可以帶來更顯著的健康益處，當中胰島素的敏感度更提高近一倍，推遲甚至防止糖尿病發生。

糖尿病飲食｜ 控制飲食外加運動 根據美國華盛頓大學醫學院在《Nature Metabolism》的研究，飲食結合運動可以帶來最佳的效果。研究針對肥胖及患有糖尿病前期的人士，他們被分為兩組，一組只控制飲食，另一組則結合飲食和運動，並比較參加前後的胰島素。

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糖尿病飲食｜ 胰島素敏感度大改善 結果顯示，結合飲食和運動的一組，胰島素敏感度的改善程度是控制飲食組的2倍，反映加上運動後，身體使用胰島素去控制血糖水平的效率明顯有進步。研究人員還觀察了參加者的肌肉基因變化，發現結合飲食和運動的人，參與製造新線粒體、即細胞的能量來源，以及新血管的基因表達明顯增加，有助提升肌肉的整體健康和功能。 ▼拆解8款凍飲熱量及糖份▼