糖尿病｜中大發現生物標誌物 可準確預測糖尿病人患心血管疾病風險

截至2021年，全球有逾5億名糖尿病患者，本港則約有70萬人，他們患上心血管疾病的風險為非糖尿病患者的兩倍。香港中文大學、美國約翰霍普金斯大學和瑞典隆德大學領導最近領導全球 11個國家共23位專家進行的跨國研究，成功發現13種生物標誌物，可提高醫生識別糖尿病病人罹患心血管疾病的高風險群組的準確性。研究結果已於國際頂尖科學期刊《自然》旗下的《通訊醫學》(Communications Medicine)發表。

糖尿病患者患上心血管疾病的風險較一般人高，亦是他們住院及健康狀況轉差的主因。醫學界近年開發了許多有助預測心臟病風險的生物標誌物，惟仍未有有全面的考證，確認它們於糖尿病患者的有效性，醫學界亦需要評估這些生物標誌物是否較現行方法更有效識別高風險患者。

發現13 個標誌物

研究歷時3年，屬現時為止規模最大的糖尿病心血管病風險預測知識綜述。研究人員全面回顧了9,000多項於1990至2021年間發表的研究，檢視了多項預測糖尿病病人患上心血管病的指標，並比較了二型糖尿病患者中，患上和沒有患上心血管病的兩類患者間的差異。研究人員在195個生物標誌物中，發現了13個標誌物與二型糖尿病患者的心血管病風險顯著相關，其中預測表現最突出的是 NT-proBNP、肌鈣蛋白 T(TnT)、三酸甘油酯-葡萄糖(TyG)指數和冠心病遺傳風險評分(GRS-CHD)。

當中表現最突出的生物標誌物是 NT-proBNP，目前用於監測病人心臟衰竭的狀況。研究團隊在多項研究中發現，體內NT-proBNP水平愈高，罹患心血管疾病的風險就愈高。一項涉及16,000名患者的研究更發現，NT-proBNP每增加一個標準差，罹患心血管疾病的風險率就增加64%。