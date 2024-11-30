糖尿病｜了解10個增加患病的風險因素(一)

糖尿病的發病率不斷上升，很多時患者都會問：為甚麼自己會患上糖尿病？糖尿病是血糖過高所產生的慢性代謝疾病，除了遺傳、代謝異常之外，肥胖及不良飲食習慣等都可以影響身體處理血糖的效率，並慢慢變成糖尿病。
與胰島素有關
糖尿病的出現與胰島素有關。胰島素是一種由胰臟分泌的荷爾蒙，能夠刺激細胞運用葡萄糖及抑制肝臟釋放過多的葡萄糖，從而調節血糖水平，若身體無法自行分泌胰島素，或是功能異常、無法有效利用胰島素，便會造成血糖上升，嚴重時甚至可以危及性命。
先天因素
其實，糖尿病的成因相當複雜，可以分為先天與後天兩大類，從遺傳、疾病、免疫功能異常到日常飲食不規律、缺乏運動、壓力大，都有可能是為糖尿病鋪路的元兇。今次首先介紹一些先天因素：
- 遺傳：遺傳是造成糖尿病的原因之一。研究指出，若父母任一方有糖尿病，子女患病的機會為四分一，是一般人的15至20倍；若父母雙方均患病，則子女患病的風險更會上升至五至六成。
- 自身免疫疾病：當自身免疫功能異常，胰臟細胞可能被誤傷，於是便無法分泌足夠的胰島素來控制血糖，這亦是一型糖尿病的常見病因，通常需要靠注射胰島素治療。
- 疾病：胰臟相關疾病或內分泌疾病可能會影響胰島素受體，繼而產生糖尿病，例如慢性胰臟炎、 胰臟切除、皮質類固醇過多或生長激素過多等。