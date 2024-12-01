糖尿病｜了解10個增加患病的風險因素(二)

在香港，超過一成成年人患有糖尿病，除了遺傳、病患等先天因素之外，後天因素也可能會誘發血糖失控的原因，更可能糖尿病發病率有增無減的主因。
7種後天因素
- 不良飲食習慣：物質富裕下，很多人都吃得太多及太油膩，攝取過多營養卻沒有消耗，甚至因為太忙或其他原因而食無定時，造成血糖大幅度波動，最後演變成糖尿病。
- 缺乏運動：缺少運動會使胰島素的敏感度與作用下降，讓葡萄糖難以進入肌肉細胞，並且可引發肥胖、胰島素抗阻等問題，最後導致糖尿病。
- 壓力過大：有研究指出，壓力和焦慮會使體內的壓力荷爾蒙上高，促使血糖升高，增加控制血糖的難度。
- 睡眠不足：睡眠不足會影響荷爾蒙分泌，過去研究便指每天只睡3至4小時的人，罹患糖尿病的機會超過四成。
- 肥胖：肥胖人士體內囤積大量脂肪，容易導致激素分泌異常、影響新陳代謝，台灣有調查發現，成年糖尿病患者多達七成有超重及肥胖問題。
- 藥物：部分藥物會令高血糖上升，例如某些利尿劑、乙型阻斷劑，以及類固醇、抗精神病藥物等，都可能是血糖上升的幕後黑手。
- 懷孕：孕婦體內荷爾蒙出現巨大變化，可使血糖上升，高齡產婦、有家族糖尿病史及懷孕前曾出現尿糖等情況的婦女，都較高機會出現妊娠糖尿的情況。