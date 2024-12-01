糖尿病｜了解10個增加患病的風險因素(二)

不良飲食習慣：物質富裕下，很多人都吃得太多及太油膩，攝取過多營養卻沒有消耗，甚至因為太忙或其他原因而食無定時，造成血糖大幅度波動，最後演變成糖尿病。

缺乏運動：缺少運動會使胰島素的敏感度與作用下降，讓葡萄糖難以進入肌肉細胞，並且可引發肥胖、胰島素抗阻等問題，最後導致糖尿病。

壓力過大：有研究指出，壓力和焦慮會使體內的壓力荷爾蒙上高，促使血糖升高，增加控制血糖的難度。