糖尿病｜健康護糖嘉年華 提升糖尿認知

一系列健康講座，講解有關糖尿病的飲食與治療，以加強糖尿病的預防及治理意識。

根據醫院管理局智友站的數據，目前香港約有70萬名糖尿病患者，即每10名港人便有一名患上糖尿病，當中更有2%患者為35歲以下人士，可見糖尿病相當常見。葵青地區康健中心早前於青衣長發廣場中庭舉行「健康護糖嘉年華」，望提升大眾對糖尿病的認知。

嘉年華藉一系列健康講座及運動示範，由葵青地區康健中心護士、營養師講解有關糖尿病的飲食與治療，以加強糖尿病的預防及治理意識，推廣「慢病共治計劃」等，鼓勵市民登記參加，達致「早發現、早治理」目標。另外，中心體適能教練親身示範家居運動，與台下觀眾互動，希望大眾將運動融於生活，控制血糖。

連續葡萄糖監測系統 顯示完整血糖趨勢變化

嘉年華更邀請到內分泌及糖尿科專科醫生關大輝，分享血糖監測的重要性，惟傳統「篤手指」檢查有其限制，例如未能完全掌握日夜所有血糖波動，萬一身體稍有不妥，「篤手指」亦無法提供趨勢、變化率或警報。糖尿病患者胡先生即使定期「篤手指」，血糖值不算太高，但糖化血色素持續高企，並未能發現因由。後來用連續葡萄糖監測系統(CGM)，準確反映指定時間的血糖水平，並提供動態血糖曲線報告(AGP Report)，發現早餐後血糖只是輕微升高，而午餐及晚餐後則有顯著上升，突顯不規律的用餐時間使血糖變異，從而成功對症下藥及改變生活習慣控制病情。

除講座及運動示範外，現場更設有健康服務站，由護士及葵青地區康健中心職員為市民免費進行健康風險評估及「慢病共治計劃」宣傳和登記，希望市民及時了解自己的身體狀況，防患於未然。