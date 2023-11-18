糖尿病｜如何預防糖尿病？醫生籲掌握4大要領

糖尿病若未調整生活型態、遠離風險因素、穩定血糖，可能會大大提升心血管疾病、中風等風險。目前第一型糖尿病雖然尚無有效的預防方法，但第二型糖尿病可以透過生活型態調整來防治。診所副院長吳凱茹醫生提醒，民眾應謹記「A.W.A.Y.」4大要領遠離糖尿病。

糖尿病無聲來襲 卻會影響「這些」嚴重問題

第二型糖尿病有如無聲無息、悄悄靠近的危險人物，吳凱茹醫生表示，第二型糖尿病的進程是無聲的進行式，當血糖過高時，其實身體並不會感到特別不舒服，但日積月累下來會逐漸進展成代謝異常疾病。

吳凱茹醫生將身體高血糖的狀態比喻為糖漬蜜餞，當新鮮水果泡在高濃度的糖水中，水果會萎縮，同理血管也是一樣，當血管萎縮後，末梢神經將會最先受到影響，開始覺得手麻，當身體漸進到糖尿病時，還可能伴隨其他疾病，如：心血管疾病、腎臟病變、失智症、視網膜病變等。