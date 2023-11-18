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健康
2023-11-18 18:30:56

糖尿病｜如何預防糖尿病？醫生籲掌握4大要領

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糖尿病

第二型糖尿病可以透過生活型態調整來防治。診所副院長吳凱茹醫生提醒，民眾應謹記「A.W.A.Y.」4大要領遠離糖尿病。

糖尿病若未調整生活型態、遠離風險因素、穩定血糖，可能會大大提升心血管疾病、中風等風險。目前第一型糖尿病雖然尚無有效的預防方法，但第二型糖尿病可以透過生活型態調整來防治。診所副院長吳凱茹醫生提醒，民眾應謹記「A.W.A.Y.4大要領遠離糖尿病。

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糖尿病無聲來襲 卻會影響「這些」嚴重問題

第二型糖尿病有如無聲無息、悄悄靠近的危險人物，吳凱茹醫生表示，第二型糖尿病的進程是無聲的進行式，當血糖過高時，其實身體並不會感到特別不舒服，但日積月累下來會逐漸進展成代謝異常疾病。

吳凱茹醫生將身體高血糖的狀態比喻為糖漬蜜餞，當新鮮水果泡在高濃度的糖水中，水果會萎縮，同理血管也是一樣，當血管萎縮後，末梢神經將會最先受到影響，開始覺得手麻，當身體漸進到糖尿病時，還可能伴隨其他疾病，如：心血管疾病、腎臟病變、失智症、視網膜病變等。

手麻

當血管萎縮後，末梢神經將會最先受到影響，開始覺得手麻，當身體漸進到糖尿病時，還可能伴隨其他疾病。

遠離糖尿病威脅 掌握4大要領預防疾病

若要遠離糖尿病威脅，吳凱茹醫生提醒，應謹記「A.W.A.Y.4大要領，養成可持續長久執行的健康生活型態。

  • Activity(體能活動)：包括有強度的運動、體能鍛煉，或非計劃性、重複性的日常活動等，任何可消耗能量的骨骼肌活動都可以。最簡單的運動就是走路，目前已有許多研究證明步行有益健康，也有研究發現步行可以穩定血糖。
  • Weight(體重管理)：體重過重不僅會提升罹患糖尿病的風險，也和高血壓、心臟病等有關，而這些疾病彼此又有加乘作用，體重愈重，心臟負擔愈大，血糖控制不好，血管通路也會變差，因此應控制熱量的攝取，將體重和三高(高血糖、高血壓、高血脂)一起管好。
  • Avoidance(少糖、少油)：日常飲食要均衡、多樣化，但須避免攝入過量的糖(精製糖)、碳水化合物、飽和脂肪和反式脂肪。吃太多含糖食物，血糖容易突然升高，而過多的飽和脂肪、經過高溫作用的油脂(如：油炸)和反式脂肪，則容易誘發胰島素阻抗，讓身體處理血糖的能力變差。
  • Yield(投資健康的回報收益)：將每日生活投資於健康的生活型態，均衡飲食、規律運動、良好睡眠、管好體重與三高，實踐健康的生活型態，不只能預防糖尿病，也能預防其他慢性病、癌症。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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