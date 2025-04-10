糖尿病｜學識飲食4件事控制血糖高低起伏　糖尿病人都可以有啖好食

我們每餐食落肚的食物種類及分量，都會影響血糖高低起伏，而糖尿病患者的飲食目標，就是要避免血糖忽上忽落，減低病患對健康的影響。只要掌握4個正確的觀念，其實糖尿病患者在飲食上都可有很大的彈性，亦有繽紛色彩的選擇。

1. 認識食物

六大類食物中，有三大類食物含有較多碳水化合物，包括全榖雜糧類、水果類及乳製品，過量進食會直接影響血糖。所以糖尿病患者要了解這些需要限量的食物，例如全榖雜糧類不止包括米、小麥，還涵蓋燕麥、番薯、芋頭、蓮藕、淮山、粟米、南瓜、紅豆、綠豆及栗子等。

2. 控制醣類

含醣食物在體內會轉化為葡萄糖，進入血液後會令血糖上升，故此要控制血糖就要學習拿捏糖類食物分量，並平均分配至三餐，再搭配足夠的蛋白質、蔬菜，便可避免血糖起伏太大。由於每人的體重和病況也有不同，需要的醣類分量亦有不同，最好找營養師協助評估。