糖尿病｜學識飲食4件事控制血糖高低起伏　糖尿病人都可以有啖好食

我們每餐食落肚的食物種類及分量，都會影響血糖高低起伏，而糖尿病患者的飲食目標，就是要避免血糖忽上忽落，減低病患對健康的影響。只要掌握4個正確的觀念，其實糖尿病患者在飲食上都可有很大的彈性，亦有繽紛色彩的選擇。
1. 認識食物
六大類食物中，有三大類食物含有較多碳水化合物，包括全榖雜糧類、水果類及乳製品，過量進食會直接影響血糖。所以糖尿病患者要了解這些需要限量的食物，例如全榖雜糧類不止包括米、小麥，還涵蓋燕麥、番薯、芋頭、蓮藕、淮山、粟米、南瓜、紅豆、綠豆及栗子等。
2. 控制醣類
含醣食物在體內會轉化為葡萄糖，進入血液後會令血糖上升，故此要控制血糖就要學習拿捏糖類食物分量，並平均分配至三餐，再搭配足夠的蛋白質、蔬菜，便可避免血糖起伏太大。由於每人的體重和病況也有不同，需要的醣類分量亦有不同，最好找營養師協助評估。
3. 高纖食物好處多
纖維不但有助維持腸道健康，更可幫助糖尿病患者延緩餐後血糖上升的速度，原因是纖維吸水後會膨脹，佔據胃部位置而帶來更大的飽感，亦能延緩胃部排空，減慢醣類被消化吸收的速度。糖尿病患者每一餐都要進食攝取，可在白飯加入一些糙米飯，都有助增加纖維量。
4. 減少含糖食物
果汁、汽水、蛋糕、雪糕及零食，都含有不少添加糖，對血糖控制有害無益，糖尿病患者最好是選擇一些無糖飲料，如開水、清茶，若有時口痕想吃一點甜點，就謹記要淺嘗即止，就不會吃下太多糖分。