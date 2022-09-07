糖尿病｜患者對心臟不適感覺「模糊」難及早發現 嚴控血糖方為上策

出現胸口痛、胸悶，一般人會容易察覺異常，但心臟科專科陳裕豪醫生指，原來糖尿病患者對冠心病病徵的感覺會較「模糊」，即使身體發出警號，他們也難以察覺，所以往往求醫時，冠心病已嚴重至出現心臟衰竭症狀，如體能下降、氣喘、腳腫等。然而，要處理嚴重冠心病，通波仔手術的難度、複雜度、風險也會較高，因此醫生說，嚴格控制血糖水平、血壓、壞膽固醇水平才是保護心臟的有效方法。

美國和歐洲的權威心臟學會指引，均建議糖化血色素控制在6.5以下，超出這個水平的話，便屬於糖尿病，而糖尿病正正是冠心病的主要風險因素之一。陳裕豪醫生解釋：「因為糖尿病會影響血管內壁細胞功能，增加血管內發炎繼而鈣化的機會；同時，糖尿病亦會導致動脈粥樣硬化，即脂肪血塊積聚於血管內致阻塞。研究顯示，如糖尿病不受控制，患上冠狀動脈血管疾病的風險較常人高兩至四倍，情況不容忽視。」

糖尿病患者對心臟不適較不敏感

糖尿病患者確診冠心病時，病情大多已甚為嚴重，陳裕豪醫生說，原因是糖尿病患者對心臟不適的感覺較「模糊」，即使出現心絞痛，例如胸悶、而做運動時翳悶感覺更明顯、甚至反射到下巴或手臂，但他們的感覺並不如一般人敏感，所以大部分糖尿病患者患上冠心病而不自知，發現時已屬晚期。」確診時可能血管已嚴重收窄，出現冠心病併發症，如體能下降甚至有心臟衰竭的病徵，包括氣喘、腳腫、食慾不振等。」

糖尿病患者通波仔手術難度較高

心臟有三條主要動脈血管，分別為右冠狀動脈、左旋降支和左迴旋支。糖尿病患者所出現的心臟血管問題，通常非單獨位置，因此進行通波仔手術打通阻塞的血管時，情況較為複雜、手術所需時間較長、需放置較多支架。陳裕豪醫生特別提到：「如果血管鈣化嚴重，放置支架也難以完全擴張撐開血管，手術效果欠理想。因此手術期間可能需要配合衝擊波或鑽石磨頭，擊開斑塊。」

SGLT-2 抑制劑幫助控制血糖

不過，通波仔手術並非一勞永逸，如果血糖水平未受控制，血管有機會再次收窄，而收窄後再做手術的話難度會更高，甚至沒法進行微創的通波仔，需要開胸做搭橋手術。因此陳裕豪醫生指出，通波仔手術後必須嚴格管理風險，「將糖化血色素控制在6.5以下、壞膽固醇低於1.8，甚至是更理想的1.4，收縮壓低於130，配合起來將風險減低。」其中，控制血糖方面近年有新藥物，例如SGLT-2抑制劑，研究顯示除了可以有效地控制血糖，對冠狀動脈、心臟健康也有正面的效果。」

當然，健康的生活模式也是控制血糖不可忽視的部分，健康飲食、定期運動、20歲後開始做身體檢查，如有血糖問題也能及早發現和控制。陳裕豪醫生最後提醒，糖尿病和冠心病治療有多種不同方案，各有不同成效、副作用及風險，患者應與醫生討論，再按個人情況包括身體狀況、病情、承擔能力等，選擇最適合的治療方案。