糖尿病｜成因是甚麼？如何評估患病風險？

糖尿病是香港常見的慢性疾病，在本港主要死因中佔第十位。而目前本港約有70萬名糖尿患者，值得關注。到底糖尿病的成因是甚麼？有可能出現哪些併發症？患者應如何預防併發症發生？

糖尿病成因

糖尿病是一種代謝疾病，讓血糖長期留在血管之中，未能運送至細胞使用或者儲存。糖尿病分為一型和二型兩類，一型糖尿病為先天性，多於青少年期間發病，患者身體無法生產足夠的胰島素去代謝血糖而致病，須注射胰島素作治療。二型糖尿病佔個案約九成，因為胰島素阻抗，即細胞對胰島素的反應不靈敏，而無法有效代謝血糖；身體最初會分泌更多胰島素去處理血糖，但長期下來或使胰島負荷過大，漸漸令胰島素分泌不足。而此症與肥胖有很大關係。