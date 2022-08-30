糖尿病｜成因是甚麼？如何評估患病風險？

糖尿病是香港常見的慢性疾病，在本港主要死因中佔第十位。而目前本港約有70萬名糖尿患者，值得關注。到底糖尿病的成因是甚麼？有可能出現哪些併發症？患者應如何預防併發症發生？
糖尿病成因
糖尿病是一種代謝疾病，讓血糖長期留在血管之中，未能運送至細胞使用或者儲存。糖尿病分為一型和二型兩類，一型糖尿病為先天性，多於青少年期間發病，患者身體無法生產足夠的胰島素去代謝血糖而致病，須注射胰島素作治療。二型糖尿病佔個案約九成，因為胰島素阻抗，即細胞對胰島素的反應不靈敏，而無法有效代謝血糖；身體最初會分泌更多胰島素去處理血糖，但長期下來或使胰島負荷過大，漸漸令胰島素分泌不足。而此症與肥胖有很大關係。
糖尿病症狀
患上糖尿病初期，或會出現容易飢餓、口渴、體重下降、尿頻(尤其晚上)的症狀，部分患者也會有疲倦、視力模糊、頭痛、易受感染等問題。二型糖尿病亦不乏患者沒有出現明顯病徵，直至出現併發病入院檢查，才驚覺患上糖尿病！
糖尿病併發症
當長期血糖過高，便會破壞血管，因此全身上下都可以出現併發症。影響大血管的話可以引起心血管疾病，如中風、冠心病、心臟衰竭，亦可導致腎衰竭(過半數需要「洗腎」的晚期腎衰竭個案由糖尿病引起)；若影響小血管，常見引起眼疾可致失明。
糖尿病風險評估
如上文所說，肥胖是糖尿病一大風險因素，而缺乏運動、年過45歲、有家族病史、曾患有妊娠糖尿病人士，都會有較高患上糖尿病的風險。要自我評估糖尿病風險，可透過DrGo與香港糖尿病專科中心醫護團隊合作設計的問卷作簡易評估(drgo.com.hk/diabetes-mellitus-test/index.html)，亦會按用家的風險水平提供相關保健建議。
定期監察糖尿病
糖尿病患者每一至兩年都應該做併發症風險評估，以調整治療案、日常飲食和運動習慣，達至最佳治療效果，預防併發症。至於應該做哪些檢查，不妨觀看DrGo聯同香港糖尿病專科中心一同攝製的糖尿病教育短片，由內分泌及糖尿科專科醫生周振中為大家詳細解說。
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