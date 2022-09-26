糖尿病｜拓也哥生前曾因糖尿病截肢 足部護理5大要點

拓也哥生前曾因糖尿病截肢 足部護理5大要點

日本網紅「男吹神」拓也哥早前離世，家人剛剛公布其死訊。拓也哥生前患有糖尿病，先後需要截肢切去腳趾及小腿。糖尿病患者除了要好好控制血糖之外，平日也要留意足部護理，方可避免因為「糖尿腳」而需要截肢，影響活動能力。

每日檢查 由於糖尿病患者足部感覺或變差，受傷而不自知，所以每日應檢查雙腳，留意雙腳及腳甲有否變形、變色，或者撞傷、割傷、出現傷口。如有皮膚損傷應立即用消毒藥水清潔，用紗布敷蓋，並每天更換新紗布。如果損傷嚴重，或者傷口未能愈合，就應該盡快求診。

足部衛生 平日應注意足部衛生，每日用溫水及性質溫和的梘液或番梘洗腳，但不宜浸泡或者用毛刷刷，以免皮膚破損。洗完後用柔軟吸水力強的毛巾輕輕抹乾雙腳，特別要留意腳趾縫。

皮膚護理 如果皮膚乾燥，直定時使用潤膚乳，但留意不可在趾縫間使用，也不應用爽身粉，以免毛孔閉塞。如有雞眼或厚皮，不應自行用刀片、藥水或雞眼膠布處理，應諮詢醫生。

腳甲護理 定期修剪腳甲，腳甲前端而平剪，避免嵌甲引起損傷甚至發炎。如果視力欠佳，應找別人幫忙。