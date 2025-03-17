糖尿病 減肥不可以吃水果？營養師教吃12種常見水果控血糖

水果雖然含有膳食纖維，但卻含有果糖，令不少人擔心進食會增磅或引致血糖波動。有營養師指，即使是減肥人士或糖尿病患者，其實也可以吃水果，不過要注意食用分量。營養師列出12種水果的最佳食用分量，並指出其功效。

高血糖減肥水果最佳食用分量 營養師李婉萍在其facebook專頁上分享指，許多人對於水果的甜味感到疑慮，擔心減肥或糖尿病患者不能食用。其實只要掌握好分量，水果也能成為健康飲食的一部分。李婉萍表示，一般一份水果約含有60卡路里，相當於15克的糖分，而不同種類的水果，重量也有所不同。以下是常見12種水果及其對應的分量： 香蕉：1小條(70g)

荔枝：6粒(100g)

提子：10粒(100g)

蘋果：1小個(110g)

菠蘿：8分滿碗(120g)

火龍果：1碗(121g)

番石榴：半個(150g)

木瓜：1碗(150g)

蓮霧：1又1/4個(170g)

車厘茄：30粒(200g)

西瓜：1碗(200g)

蜜瓜：1碗(210g) 每日水果攝取建議： 糖尿病人：一天建議攝取2份水果。

健康人士：一天可攝取3份水果。

12種水果各有功效 營養師李婉萍指，每種水果都有其獨特的健康益處，以下是一些常見水果的功效： 番石榴：飯前進食有助於降血壓、血脂。

蘋果：連皮一起食用，有助抗氧化及抗敏感。

車厘茄：含有茄紅素，助保護心臟；β-胡蘿蔔素護眼。

香蕉：富含鉀和鎂，可預防抽筋。

蓮霧：果皮中的花青素能穩糖，增加血管彈性。

西瓜：含有瓜氨酸，有助於傷口愈合，維他命A護眼。

木瓜：含有木瓜蛋白酶，屬於有助於消化的蛋白質，適合大魚大肉後吃進食。

菠蘿：有助於消化，鎮熱、緩解發炎，有助降血壓亦活化大腦功能。

蜜瓜：含有GABA，緩解焦躁情緒。

提子：含有褪黑激素，提升睡眠品質；提子皮含單寧酸，有助抗氧化；提子籽則含纖維助消化。

荔枝：含有維他命C，助於鐵質吸收，隨餐或飯後半小時內食用。

火龍果：高鉀助於調節血壓，含鐵量是車厘子的4倍。