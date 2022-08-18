糖尿病｜無聲無息「糖尿心」 控制血糖波幅成關鍵

糖尿病與心臟病雖然看起來完全沒有關係，但其實兩者關係是非常密切，「糖尿心」之名亦因此而來。「糖尿心」既會悄悄破壞患者血管，危及性命，亦會增加醫生治療的難度。要減低患上「糖尿心」的風險，專科醫生提醒，妥善控制病情固然重要，控制血糖波幅亦不能忽視。 心臟科專科陳麒尹醫生解釋，由糖尿病引發的心血管疾病均可歸類為「糖尿心」，較常見的有冠心病、心臟衰竭、心肌梗塞等，糖尿病患者患上心血管疾病的風險是一般人的二至四倍。糖尿病之所以容易誘發心血管疾病，主要是因為血糖長期處於高水平，粥樣斑塊便會慢慢積聚於血管內壁，逐漸令血管收窄，繼而阻塞血管，誘發種種心血管疾病。

長期高血糖與血糖波幅大 均可破壞心血管 令人憂慮的是，糖尿病引發的心血管病變或會較一般人變得複雜或困難，例如出現瀰漫性病變或多支血管病變，前者所指的是患者的心臟多條血管均滿佈粥樣斑塊；後者則指心臟三條主要冠狀動脈均出現收窄現象，在這類個案中，醫生在安排「通波仔」手術時，也會大幅增加手術的難度。 不僅如此，陳醫生亦提醒糖尿病同時也可影響心臟肌肉及神經線，心臟肌肉受影響時，其泵血能力會逐步下降，出現心臟衰竭的徵狀，如氣喘、腳腫等；再加上糖尿病對神經線的破壞，會降低患者對心血管疾病所帶來的不適徵狀的敏感度，典型的心絞痛、胸痛等先兆未必能及時察覺的情況下，就會令患者延緩及早接受治療的機會，直至病情危急才發現，就有機會危及性命。 要減低以上風險，妥善控制糖尿病最為重要，糖化血色素（HbA1c）水平應降至7%以下方為受控；同時，陳醫生也強調維持穩定的血糖水平是非常重要，血糖波幅大同樣會破壞患者的血管，如患者一直難以控制血糖水平，醫生有機會建議通過24小時血糖監測儀來了解患者日常生活中的血糖波幅，包括餐後及睡眠期間的情況，從而評估如何調整治療用藥。

現有新一代藥物降低「糖尿心」風險 根據患者的病情，醫生會考慮處方不同藥物來控制血糖水平，目前一線建議用藥包括二甲雙胍類藥物，在有需要的情況下，目前也可加入不少新一代藥物來減低「糖尿心」的風險，如SGLT2抑制劑，就獲國際研究指出能減低糖尿病患者因心血管疾病入院及死亡風險。 雖然每位患者的病情各異，用藥策略各有不同，但要降低「糖尿心」的危機，醫生仍有不少「武器」可以使用，患者不妨與主診醫生商討適合自己的方案。與此同時，患者亦應積極改善生活習慣，包括「三低一高」的飲食方式，即少油、少鹽、少糖、高纖的飲食、少吃甜點、碳水化合物，以及勤做運動，全方位好好控制病情。陳醫生最後提醒患者謹記定期監測血糖及依時覆診，醫生才能適時調整最適合的治療策略。