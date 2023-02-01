糖尿病｜「瘦胖子」是甚麼？糖尿病死亡風險較肥胖者高2倍

有些人看起來瘦，脫掉衣服後卻有個圓滾滾的大肚腩；或者體重、BMI量起來都標準，但肌肉量卻過低、體脂肪過高，這類的體型就是俗稱的「瘦胖子」。

你聽過「瘦胖子」嗎？國泰綜合醫院老人醫學科主任黃柏堯說明，大家都知道肥胖不健康，但其實「瘦也不一定代表健康」。有些人看起來瘦，脫掉衣服後卻有個圓滾滾的大肚腩；或者體重、BMI量起來都標準，但肌肉量卻過低、體脂肪過高，這類的體型，醫學上稱作metabolically obese normal-weight(MONW)，或正常體重肥胖(normal weight obesity)，也就是俗稱的「瘦胖子」(skinny fat)。

胰島素失衡

《美國醫學會雜誌》於2012年發表一篇研究表示，近四分之一的瘦子患有糖尿病前期。更驚人的發現是，一個被診斷患有糖尿病的瘦胖子，比被診斷患有糖尿病肥胖者，死亡風險高出兩倍。為甚麼明明體重都標準，體脂肪卻降不下來？

罪魁禍首在於「胰島素失衡」，由於胰島素負責調節血糖，會把血液中多餘的糖儲存為脂肪，若胰島素長期過高，就會引發代謝及荷爾蒙的變化，導致慢性發炎及肌肉流失，進一步加劇糖尿病前期或糖尿病的惡性循環，無論是胖或瘦。