糖尿病｜研究：薯仔本身未必引起2型糖尿病 惟配搭的食物可能是致病關鍵

薯仔可以製成不同的食物，例如薯條、薯餅、焗薯等，是非常受歡迎的小食。由於薯仔屬於澱粉質，加上過往曾有研究指出，薯仔可能會導致2型糖尿病，令不少人卻步。惟近日有研究指出，薯仔本身與2型糖尿病未必有直接關係，反而潛在的飲食選擇才是致病的關鍵。相關研究已刊登於醫學期刊《Diabetes Care》。

分析逾 54,000 人 研究由伊迪斯科文大學進行，共分析了54,793名丹麥人的飲食狀況，根據飲食、癌症和健康長期追蹤的研究報告顯示，多食蔬菜的人比起少食蔬菜的人士，患上2型糖尿病的機會低21%，而食最多薯仔的參加者比起食最少薯仔的參加者，患上2型糖尿病的機會高9%，研究作者之一、伊迪斯科文大學博士候選人Pratik Pokharel指出，患上2型糖尿病的風險與食薯仔潛在的飲食模式有關。

飲食選擇導致 2 型 糖尿病 過往曾有研究指出，食薯仔有機會引起2型糖尿病，但Pokharel釐清了有關說法，他表示真正與2型糖尿病有關的，是配搭薯仔一起食的食物，例如紅肉、非酒精飲料及牛油等。

Pratik Pokharel建議，食薯仔時最好避免油炸或配搭牛油等食物。