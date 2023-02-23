糖尿病｜糖尿病併發症多多 勿忘脂肪肝

雖然高血糖是確診糖尿病的關鍵指標，但內分泌及糖尿科專科胡依諾醫生表示，引發糖尿病併發症並不單純因為高血糖，患者更常見同時有高膽固醇及高血壓的問題，「三高」夾擊將加速身體血管及器官老化，更容易形成粥樣硬塊，影響體內的大、小血管，形成「糖尿心」、「糖尿腎」、「糖尿眼」等。

不少人也知道糖尿病可引發不同併發症，「糖尿腎」、「糖尿心」、「糖尿眼」相信大家並不陌生。不過，除此以外，糖尿病原來與脂肪肝的關係同樣密切，故患者除了護心護腎，還要注意護肝。除了定期接受相關檢查與評估，選用適合而有效的藥物，制定全方位的個人化治療策略對控制糖尿病併發症亦不容輕視。

「三高」與脂肪肝互為影響

更值得大家留意的是，糖尿病併發症並不僅限於此，肝臟與糖尿病之間的關係少人提及，但原來以上提及的「三高」，與肝臟「出事」不無關係。胡醫生解釋，肝臟是身體用作能量代謝、吸收營養、排毒等重要的器官，其功能本身並不包括用作儲存脂肪，但當我們因為先天基因、長時間飲食失調、缺乏運動等，導致身體吸收過量而未能燃燒的熱量，就會被肝臟吸收，並轉化成脂肪。當肝臟累積過多脂肪，就會形成近年常說的「脂肪肝」。

即使出現脂肪肝，患者亦未必有臨床表徵，但卻會使體內能量代謝紊亂，促使「胰島素阻抗」的情況出現——正正是誘發最普遍的二型糖尿病的因素。「當胰島素長期受阻抗，代表胰臟分泌的胰島素發揮不到其控制血糖的功能，導致血糖升高。與此同時，又會影響肝臟控制膽固醇，增加容易令血管累積斑塊的壞膽固醇、三酸甘油脂水平、降低好膽固醇等，正是血脂紊亂的狀態。」胡醫生解釋。

除了影響膽固醇，脂肪肝也同時影響血壓荷爾蒙的調整，增加高血壓的風險。此外，當糖尿病患者長期血糖過高，又會增加氧化壓力，增加誘發慢性炎症的細胞因子，加速肝臟病變。「當肝臟積聚太多脂肪，長期發炎，就有機會誘發脂肪性肝炎，繼而發展至肝臟纖維化，嚴重更可演變成肝硬化，以及增加患上肝癌的機會。」胡醫生指，肝臟健康與「三高」之間環環相扣，自然也會影響各種糖尿病併發症出現的風險，有研究就曾發現，嚴重胰島素阻抗類的糖尿病患者出現嚴重腎病或心血管病的風險高於其他糖尿病患者，故有必要留意「糖尿肝」。

糖尿病治療非單純降血糖 須全方位個人化治療

正因如此，治療上若單純針對控制血糖，便不夠全面。根據美國臨床內分泌學會的脂肪肝治療指引，患有脂肪肝的糖尿病患者除了注意飲食和控制體重外，亦應考慮優先選用有效治療脂肪肝的降糖藥物，如SGLT2抑制劑，此類藥物不但可用作降糖，亦有效減少肝臟脂肪量、減少脂肪性肝炎，治療脂肪肝。

事實上，研究亦發現SGLT2抑制劑有助糖尿病患者減低心血管病死亡風險、降低心臟衰竭入院及死亡的機會、延緩腎功能惡化等。正因「一藥多效」，故近年SGLT2抑制劑已成為治療屬於高風險心臟病和腎病的糖尿病患者的一線藥物。雖然如此，胡醫生亦強調，醫生仍需按患者病情同時選用不同藥物妥善管理血壓及膽固醇等，而依據不同患者的病情，適用的藥物、藥效及副作用亦會有所不同，故患者不妨向主診醫生查詢。

除了選用適當的藥物作個人化的整全治療外，胡醫生亦建議糖尿病患者應接受相關檢查，包括檢驗腎絲球過濾率（eGFR）及尿液蛋白質含量、肝纖維化掃描或肝臟超聲波檢查等，及早發現相關併發症並加以治療，將有助更有效管理病情管理。