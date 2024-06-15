糖尿病｜血糖過高影響大 傷神經損視力壞血管都由「糖」而起

糖尿病是最常見的慢性病患之一，可以對健康造成廣泛的影響，例如引起神經病變，導致感覺異常及暈眩，也可以傷及眼底神經傷及視力，甚至令血管出現病變，誘發心血管疾病及腎病等，因此患者不但需要接受適當的治療，更應定期接受體檢，以及早發現和處理糖尿病相關的併發症。

容易傷腎 糖尿病看似無傷大雅，血糖長期控制不佳實則會慢慢侵蝕身體各器官，例如過去研究已表明，大小血管都會慢慢發生相關病變，其中腎臟是最直接受影響的器官，原因是血糖過高會造成腎小球因為過濾速率增加而肥大及增生，最終傷及腎功能。而血管狀況欠佳也直接增加血管硬化，繼而誘發心臟病及中風等心血管疾病的機會。

須定期驗眼 眼睛也是容易被糖尿病侵犯的器官，角膜、視網膜及視神經等都可能被高血糖傷害，若視力受損後才發現便難以逆轉，故此定期眼科檢查對糖尿病患者十分重要，及早發現視網膜病變有助採取措施控制病情，避免失去視力。