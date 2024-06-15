糖尿病｜血糖過高影響大 傷神經損視力壞血管都由「糖」而起

糖尿病是最常見的慢性病患之一，可以對健康造成廣泛的影響，例如引起神經病變，導致感覺異常及暈眩，也可以傷及眼底神經傷及視力，甚至令血管出現病變，誘發心血管疾病及腎病等，因此患者不但需要接受適當的治療，更應定期接受體檢，以及早發現和處理糖尿病相關的併發症。
容易傷腎
糖尿病看似無傷大雅，血糖長期控制不佳實則會慢慢侵蝕身體各器官，例如過去研究已表明，大小血管都會慢慢發生相關病變，其中腎臟是最直接受影響的器官，原因是血糖過高會造成腎小球因為過濾速率增加而肥大及增生，最終傷及腎功能。而血管狀況欠佳也直接增加血管硬化，繼而誘發心臟病及中風等心血管疾病的機會。
須定期驗眼
眼睛也是容易被糖尿病侵犯的器官，角膜、視網膜及視神經等都可能被高血糖傷害，若視力受損後才發現便難以逆轉，故此定期眼科檢查對糖尿病患者十分重要，及早發現視網膜病變有助採取措施控制病情，避免失去視力。
減痛感受傷易感染
另方面，糖尿病也會傷害神經引起病變，例如感覺神經受損可減低身體對痛覺和溫度的感覺，即時受傷也未能及時發現，增加嚴重感染及潰瘍的風險。而運動神經病變則可能會產生麻痺及疼痛的異常感覺。假若自主神經發生病變，就可能會引起姿勢性低暈眩，甚至噁心、排便改變。
根據美國糖尿病協會建議，糖尿病患者應定期接受健康測試，其中神經病變檢查便包括神經傳導速度、感覺測試、自律神經功能測試等，以確認神經功能是否有受損。