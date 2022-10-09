糖尿病｜要識多啲朋友 研究：孤獨感增加患糖尿病風險

心理狀態與健康有密不可分的關係，近期挪威一項研究便發現，經常出現孤獨感覺的人，罹患二型糖尿病的風險是沒有孤獨感覺者的兩倍，估計與孤獨感觸發身體受壓的反應，以及對攝取碳水化合物的慾望增加等因素，影響到血糖的控制。

23萬人大型研究

該項發表在《Diabetologia》的研究，由Western Norway University of Applied Sciences負責，團隊利用當地超過23萬人的健康數據，評估他們在兩星期內是否感到孤獨，同時亦分析了這批人士抑鬱及失眠的情況。結果顯示，在20年的追蹤期間，共有1,179人患上二型糖尿病，當中有 13% 的人表示自己有孤獨感，而回答「非常孤獨」的人，患糖尿病的風險是沒有孤獨感覺人士的兩倍。