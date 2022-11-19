糖尿病｜醫生最怕糖尿病患者「咁樣用藥」 破解迷思、安全控病

研究指出，高達近六成糖友的血糖控制不及格。中華民國醫師公會全國聯合會張必正秘書長表示，醫師最怕病人誤聽左鄰右舍傳言、「看感覺」用藥，呼籲患者主動與醫師討論用藥疑慮、找出個人化的治療方式，才是安心控糖長久之計。

破解控糖迷思

網路上糖尿病資訊繁複，民眾容易產生錯誤控糖觀念。高達六成糖友控糖不及格，包括對降血糖藥物的誤解、對慢性病治療的惰性、不了解血糖治療目標。

張必正說，醫師最怕的就是「醫生講了病人不聽，左鄰右舍講甚麼都聽」，曾有個案聽鄰居說注射胰島素要洗腎，嚇得不敢注射，過了3個月回來說想打胰島素，又是「因為隔壁鄰居說要打」。讓他哭笑不得的還有，叮嚀病人買一台血糖機隨時測量，結果病人點頭大聲回應：「有啊，我有血壓機！」

其他迷思還包括「以為吃大魚大肉會升糖」、「吃糖尿病藥會傷肝腎」。張必正解說，肉類本身是蛋白質，並不會升糖，升糖的關鍵是在於肉類的調理方式才會有影響；適量服用糖尿病藥物，其實反而可以救腎臟。