糖尿病｜體重標準仍硬要減肥 研究：或提高反彈及二型糖尿病風險

肥胖可以帶來很多健康問題，惟體重在標準水平仍採取要減磅瘦身，不但會增加體重反彈的機會，更會提高患上二型糖尿病的風險。而超重者則無論採用哪種方法，只要能減掉約10磅體重，便能為健康帶來莫大的益處。

20萬人大型研究

該項由美國哈佛大學進行的研究，共統計了1988至2017年間逾20萬人的健康數據，並劃分為三個組別，分別是體重指標在25以下的標準組、25至30的超重組，以及31以上的肥胖組，然後評估各種減肥方法對健康帶來的利弊，包括低熱量飲食、運動、節食、減肥藥及混合方法等。