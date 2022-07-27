每年驗血 篩查糖尿心

內分泌及糖尿科專科醫生、中大內科及藥物治療學系名譽臨床副教授周振中表示，糖尿病併發症除影響日常生活，更可能致命，「併發症出現的時間因人而異，可以確診後幾年來全數出現，也可能血糖即使控制欠佳，10年後都沒事。患者應如汽車般，每一至兩年做一次大檢，治未病之病，及早找出徵兆對症下藥避免惡化。」

併發症檢查仍有不足

一般糖尿病併發症檢查括眼睛檢查(評估眼底病變)、足部檢查(評估神經及血管病變)、尿液檢查(微白蛋白尿)、血液檢查(糖化血紅素、空腹血糖、腎功能、肝功能及膽固醇等)。周振中認為這些檢查有效診斷小血管併發症，惟對於大血管併發症仍有不足之處，「事實上糖尿病患者患上冠心病、急性心肌梗塞、房顫、缺血性中風及心臟衰竭的風險，比一般人高2至4倍，當中心臟衰竭是二型糖尿病患者入院的主因之一。」

檢測荷爾蒙水平

檢測糖尿心的黃金標準為心臟超聲波，但公院排期動輒以年計，患者可考慮NT-proBNP血液檢查。周振中解釋，「當心室細胞受壓或功能受損，例如心臟發大、心肌變厚、纖維化時會分泌出的荷爾蒙，告訴身體要排水排鹽減輕心臟壓力。過去這方法是診斷心臟衰竭的黃金標準，而近年的研究發現NT-proBNP亦適用於二型糖尿病患者，如指數高於125pg/mL，未來12個月因心血管疾病入院或死亡的風險將高出接近3倍，因此美國糖尿協會建議患者每年應做NT-proBNP檢測，作為心臟衰竭的篩查。」

