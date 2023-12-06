研究：快步走顯著減低二型糖尿病風險

我們每日都要走路，但原來只要將步伐加快一點，就可以帶來意想不到的好處。最新研究顯示，將每小時的步速每增加一公里，罹患二型糖尿病的風險就會降低9%，若每小時能大步走到6.4公里以上，患病風險則可大減39%。

分析50萬人數據

根據刊載在《British Journal of Sports Medicine》的研究，快步急行有助減低糖尿病風險。研究團隊分析了1999年至2022年間10項來自美國、日本及英國的文獻，這些研究的跟進期達3至11年，共涵蓋逾50萬名成人。結果顯示：

•與每小時步行少於3.2公里的步速相比，步行速度增加至3.2至4.8公里，可以將糖尿病的風險減低15%。

•若將步速進一步提高至每小時4.8至6.4公里，糖尿病風險可降低24%。

•步速如能提高至每小時走6.4公里以上，罹患糖尿病的風險更可大幅降低39%。

•總括而言，每小時步速只要每提高1公里，患病風險就可以降低9%。