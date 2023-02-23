糖尿病打針藥 代表病情惡化？

「要打針，是否代表我的病情很嚴重？」這可能是很多糖尿病患者的迷思，究竟醫生在制訂治療方案時會考慮甚麼因素？糖尿病的治療目的除控制血糖水平外，還有哪些目標？心臟科專科醫生蕭頌華表示，「在決定藥物方案時，藥物的服用方法並非最重要的考慮因素，關鍵在於希望治療達到甚麼目的。」
降糖藥物主要可分為針劑與口服藥，部分患者誤以為處方針劑藥物即代表病情已變嚴重，但其實藥物服用方式或與藥物製造原理有關，並不代表使用針劑藥物就等於病情嚴重。不論口服藥還是針劑，治療目的都是為患者控制病情，部分藥物甚至可起預防作用。對於糖尿病患者，透過藥物控制血糖固然是重要目標之一，但也不可以忽略糖尿病所引發的併發症風險，例如糖尿眼、糖尿腎及心血管疾病等。
治療目標為關鍵
糖尿病可以導致心臟血管出現粥樣硬化，使患者出現不同的心血管疾病，例如冠心病或心臟衰竭等。一些本地研究指出，在香港每100個心臟衰竭患者當中，便有接近兩至三成同時患有糖尿病。由於糖尿病會降低患者的神經線敏銳度，令患者更難察覺相關症狀。蕭頌華指出，「除血糖水平外，醫生亦希望能助患者減低因糖尿病而出現不同心血管疾病的風險，例如中風、心臟衰竭等。」
減心血管疾病風險
到底是否全部降糖藥物都能夠減低心血管疾病風險呢？在口服藥物方面，除了二甲雙胍外，以往口服藥物在減低心血管疾病風險及改善心臟健康方面，都沒有明顯效果。至於針劑藥物，傳統胰島素雖然能控制血糖，但卻在預防心血管疾病方面沒明顯效用。現時一些較新式的針劑藥物GLP-1受體促效劑，患者需每星期注射1次，新式機制除可降低血糖外，亦有助減低體重，一些大型臨床研究更指出，藥物能夠減少中風、心臟病及突發性心臟病的出現風險。
患者可主動表達
蕭頌華分享，有一位六十多歲病人，一直有三高問題。他在五十多歲時，就需「通波仔」，當時體重更高達260磅，即使曾經做胃部切除手術，仍然未能有效控制體重。面對不同的風險因素，醫生建議患者使用GLP-1受體促效劑，希望能減低再次出現心血管問題的風險，同時為患者減低體重。
最後蕭頌華建議，患者可以向醫生表達自己希望透過治療來達致哪些目的，例如避免中風及患上心臟病等，讓醫生可以根據患者的考量，提供最適切的治療方案。