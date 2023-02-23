糖尿病打針藥 代表病情惡化？

「要打針，是否代表我的病情很嚴重？」這可能是很多糖尿病患者的迷思，究竟醫生在制訂治療方案時會考慮甚麼因素？糖尿病的治療目的除控制血糖水平外，還有哪些目標？心臟科專科醫生蕭頌華表示，「在決定藥物方案時，藥物的服用方法並非最重要的考慮因素，關鍵在於希望治療達到甚麼目的。」

降糖藥物主要可分為針劑與口服藥，部分患者誤以為處方針劑藥物即代表病情已變嚴重，但其實藥物服用方式或與藥物製造原理有關，並不代表使用針劑藥物就等於病情嚴重。不論口服藥還是針劑，治療目的都是為患者控制病情，部分藥物甚至可起預防作用。對於糖尿病患者，透過藥物控制血糖固然是重要目標之一，但也不可以忽略糖尿病所引發的併發症風險，例如糖尿眼、糖尿腎及心血管疾病等。