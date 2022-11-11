糖尿病最緊要食得啱！ 遵從四種飲食原則 改善糖尿病

據統計，全球有超過4億1千萬人口為糖尿病患者。截至目前為止，本港約有70萬名糖尿病患者，佔總人口的10%，患病人數正在急劇上升。糖尿病是一種代謝失調的慢性疾病，當身體胰島素分泌不足或功能不全時，血糖水平便會上升。長遠而言，可能會引致身體出現併發症，如心臟病、腎功能衰竭、視網膜病變等。糖尿病患者需要時刻控制血糖水平，除了藥物治療外，食療亦是其中一種常見的治療方法，遵從以下四種飲食原則或有助改善糖尿病：

①進食定時定量

糖尿病患者需要時刻監察血糖水平，尤其在飯後，血糖數值一定會上升。為了維持血糖水平，患者的飲食習慣以「定時定量」為佳，每次只食用適當分量，以維持熱量攝取，防止血糖水平時高時低。

②選擇低升糖指數(GI)食物

升糖指數是食物經過人體消化後，對血糖影響程度的數值。升糖指數愈高，代表食物被消化後血糖水平就會升得愈快，高GI的食物包括：白飯、白麵包。糖尿病患者宜選擇低GI食物，如糙米、栗米、黃豆等。