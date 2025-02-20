糖尿+肥胖=心血管炸彈？ 6個習慣改善糖胖症

糖胖症，顧名思義是同時患有糖尿病和肥胖症，如果血糖長期控制得差，又有肥胖問題，會加速損害血管，增加患上冠心病、心肌梗塞、心臟衰竭等等心血管疾病的風險，死亡風險亦會增加7倍1！改善生活習慣是治療糖胖症的基石，心臟科專科陳杰醫生、黃曜東醫生及翁思宇醫生一起教你如何對付糖胖症。
減少糖分攝取
控糖是糖尿病人維持健康的第一要素，如果攝取過量糖分，血糖難以降低，會加速對胰臟功能的損害，除此之外，膽固醇及血壓都會因此上升，更容易誘發心血管疾病。有研究顯示，糖尿病人如果每日飲一杯含糖飲品，心血管疾病及因心血管疾病死亡風險會分別相對增加25%及29%2！
控制三高
脂肪積聚會降低胰島素的敏感度，令血糖更難降低，研究顯示糖尿病人每減低1%嘅糖化血紅素，就可以減低14%心肌梗塞和死亡的風險3。除了血糖，高血壓及高膽固醇也會損害血管，因此要預防心血管疾病，必須控制好三高。
藥物治療
藥物治療也是控糖的重要一環，常見糖尿藥物包括雙胍類藥物、DPP-4酶抑制劑、胰島素、GLP-1受體促效劑、SGLT2抑制劑等，當中部分藥物例如GLP-1受體促效劑，除了降血糖同時具有減重效果，特別適用於糖胖症病人，醫生會針對病人需求處方適合的藥物，遵從醫囑用藥才能有效控制病情。
戒煙
很多人以為吸煙可以放鬆，其實反而會增加焦慮和壓力，而且尼古丁會減低胰島素的敏感度，影響血糖控制4。除此之外，糖尿病本來已經會損害血管，吸煙更加會加速動脈硬化，令血管失去彈性，有機會導致血管阻塞，大大增加心血管疾病的風險！糖胖症患者作為心血管疾病高危人士，更應戒煙！
避免食宵夜
宵夜會令身體吸收多餘熱量，是導致肥胖的一大元兇，而且太晚進食會令血糖在夜晚飆升，不利於血糖控制，增加患上心血管疾病的風險，有研究指出，有吃宵夜習慣的人更容易動脈硬化，間接增加高血壓、冠心病及中風的風險5！
避免熬夜
熬夜傷身大家都知道，但原來熬夜對血糖和體重也有舉足輕重的影響。研究指越夜入睡，第二天早上的血糖會越高6，而且睡眠不足會影響荷爾蒙分泌，血糖控制更差，出現併發症的機會更大。另外，睡眠是身體代謝脂肪的時間，晚睡和睡眠不足都會影響新陳代謝，令體重增加。糖尿病人建議在12點前入睡，睡眠時間為6-8小時7。
糖胖症雖然少有導致即時生命危險，但血糖及脂肪長期超標，會對心臟健康造成嚴重威脅。只要維持良好的生活習慣，配合適當的藥物治療，就可以有效地控制血糖水平及體重，不但可以改善生活質素，也能減低未來罹患心血管疾病的風險。
參考資料：
- Centre for Health Protection. Non-communicable diseases watch November 2022: Diabetes + obesity = diabesity. Available at: https://www.chp.gov.hk/files/pdf/ncd_watch_nov_2022.pdf
- Ma L., et al. BMJ. 2023;381:e073406.
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- Bergman B. C., et al. Diabetes. 2012 Nov 15;61(12):3156–3166.
- Zhang X., et al. J Am Heart Assoc. 2020 Sep 21;9(19):e016455.
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