糖尿+肥胖=心血管炸彈？ 6個習慣改善糖胖症

糖胖症，顧名思義是同時患有糖尿病和肥胖症，如果血糖長期控制得差，又有肥胖問題，會加速損害血管，增加患上冠心病、心肌梗塞、心臟衰竭等等心血管疾病的風險，死亡風險亦會增加7倍 1 ！改善生活習慣是治療糖胖症的基石，心臟科專科陳杰醫生、黃曜東醫生及翁思宇醫生一起教你如何對付糖胖症。

減少糖分攝取

控糖是糖尿病人維持健康的第一要素，如果攝取過量糖分，血糖難以降低，會加速對胰臟功能的損害，除此之外，膽固醇及血壓都會因此上升，更容易誘發心血管疾病。有研究顯示，糖尿病人如果每日飲一杯含糖飲品，心血管疾病及因心血管疾病死亡風險會分別相對增加25%及29%2！

控制三高

脂肪積聚會降低胰島素的敏感度，令血糖更難降低，研究顯示糖尿病人每減低1%嘅糖化血紅素，就可以減低14%心肌梗塞和死亡的風險3。除了血糖，高血壓及高膽固醇也會損害血管，因此要預防心血管疾病，必須控制好三高。

藥物治療

藥物治療也是控糖的重要一環，常見糖尿藥物包括雙胍類藥物、DPP-4酶抑制劑、胰島素、GLP-1受體促效劑、SGLT2抑制劑等，當中部分藥物例如GLP-1受體促效劑，除了降血糖同時具有減重效果，特別適用於糖胖症病人，醫生會針對病人需求處方適合的藥物，遵從醫囑用藥才能有效控制病情。