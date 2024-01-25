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健康
2024-01-25 11:55:02

糙米功效｜取代白飯營養又健康 點煮先好食？營養師傳授3秘訣

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白飯搭配其他全榖雜糧類，例如：糙米飯、全麥饅頭、甘藷、紅豆、綠豆等才是真正的聰明吃法。

白飯搭配其他全榖雜糧類，例如：糙米飯、全麥饅頭、甘藷、紅豆、綠豆等才是真正的聰明吃法。

香港人健康意識逐漸抬頭，過去多以白飯為主食，現在許多人會以糙米飯（英文brown rice）取代。不過，糙米飯與白飯不同質地較硬，大部分市民都不知道怎麼煮，甚至會因為麻煩、不好吃就又選擇回去吃白飯。因此，台灣國健署邀請營養師傳授3招，教導大家煮出健康又美味的糙米飯。

食物營養｜白飯升糖指數高 糙米、紅米、黑米邊個最健康？（am730製圖） 食物營養｜白飯升糖指數高 糙米、紅米、黑米邊個最健康？（am730製圖） 食物營養｜白飯升糖指數高 糙米、紅米、黑米邊個最健康？（am730製圖） 食物營養｜白飯升糖指數高 糙米、紅米、黑米邊個最健康？（am730製圖）

全榖雜糧營養又健康

根據最新的「國民營養健康狀況變遷調查」顯示，肥胖、高血壓、糖尿病、高血脂等發生率有上升的趨勢，而且飲食有過於精製、富含飽和脂肪、鈉攝取過高及膳食纖維攝取量過低等問題。

若要改變飲食習慣，避免肥胖、三高問題找上門，可以先從主食「全榖雜糧」著手。一般白米飯是最常被當作主食的全榖雜糧類食物，不過，國健署表示，搭配其他全榖雜糧類，例如：糙米飯、全麥饅頭、甘藷、紅豆、綠豆等才是真正的聰明吃法。

全榖雜糧可以獲取維生素B群、維生素E、礦物質及膳食纖維等營養素，而攝取優質全穀、未精製化的雜糧還能改善血糖、血脂、血壓。

糙米飯

初期建議的比例是「糙米:白米＝1:2」，符合國健署建議的每天至少1/3全穀雜糧，也更接近原本白米的口感，兼具營養、口感。

糙米飯怎麼煮才好吃？掌握3美味秘訣

民眾若想煮糙米飯來作為主食，但又不知道怎麼煮才好吃，國健署邀請營養師傳授以下3招煮出美味糙米飯：

 

洗完米後泡30分鐘以上 糙米白米混搭比例 飯蒸熟後拌勻再續焗

此外，國民健康署也建議，「飯和蔬菜一樣多」，一餐的飯量大約是比自己拳頭多一點的量，而除了全榖雜糧類食物外，也應均衡攝取6大類食物，最好再搭配適當的運動，才會讓身體更健康。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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