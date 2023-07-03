糙米取代白飯營養又健康 糙米飯怎麼煮才吃？營養師傳授3秘訣

白飯搭配其他全榖雜糧類，例如：糙米飯、全麥饅頭、甘藷、紅豆、綠豆等才是真正的聰明吃法。

現代人健康意識逐漸抬頭，過去多以白飯為主食，現在許多人會以糙米飯取代。不過，糙米飯與白飯不同質地較硬，大部分市民都不知道怎麼煮，甚至會因為麻煩、不好吃就又選擇回去吃白飯。因此，台灣國健署邀請營養師傳授3招，教導市民煮出健康又美味的糙米飯。

全榖雜糧營養又健康 白飯搭「這些」才是聰明吃法

根據最新的「國民營養健康狀況變遷調查」顯示，肥胖、高血壓、糖尿病、高血脂等發生率有上升的趨勢，而且飲食有過於精製、富含飽和脂肪、鈉攝取過高及膳食纖維攝取量過低等問題。

若要改變飲食習慣，避免肥胖、三高問題找上門，可以先從主食「全榖雜糧」著手。一般白米飯是最常被當作主食的全榖雜糧類食物，不過，國健署表示，搭配其他全榖雜糧類，例如：糙米飯、全麥饅頭、甘藷、紅豆、綠豆等才是真正的聰明吃法。

全榖雜糧可以獲取維生素B群、維生素E、礦物質及膳食纖維等營養素，而攝取優質全穀、未精製化的雜糧還能改善血糖、血脂、血壓。