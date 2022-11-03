糞便大腸癌基因測試 無入侵性準確度高

大腸癌是香港第二常見的癌症，每年有約5,000宗新症。由於早期大腸癌病徵不明顯，若出現血便、腹痛、體重減輕等徵狀才求醫，往往已達中後期。然而，大腸癌是可以預防的，不妨定期接受「大腸癌篩查計劃」、「糞便大腸癌基因測試」，又或照大腸鏡，保大腸健康。

早發現存活率高

大多數大腸癌是由大腸壁中的息肉演變而成，整個過程需時7至10年，因此定期檢查，有助及早發現，如果大腸癌仍屬早期，治療後5年存活率可超過90%。

傳統上50至75歲人士可透過衛生署推行的大腸癌篩查計劃，作大便隱血測試，如屬陽性，就進一步接受大腸鏡檢查。惟大便隱血測試的準確度不高，例如痔瘡同樣可令大便中有隱血，而腸癌未有出血的話亦檢驗不到。

大腸鏡是目前最準確的方法，透過內窺鏡直接觀察腸道情況，若有息肉或其他異樣，可以即時處理及化驗。不過事前的準備工夫較多，例如前幾天要只可進食低纖維食物，以及檢查前一晚要飲「瀉水」排清大腸。