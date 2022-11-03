糞便大腸癌基因測試 無入侵性準確度高

大腸癌是香港第二常見的癌症，每年有約5,000宗新症。由於早期大腸癌病徵不明顯，若出現血便、腹痛、體重減輕等徵狀才求醫，往往已達中後期。然而，大腸癌是可以預防的，不妨定期接受「大腸癌篩查計劃」、「糞便大腸癌基因測試」，又或照大腸鏡，保大腸健康。
早發現存活率高
大多數大腸癌是由大腸壁中的息肉演變而成，整個過程需時7至10年，因此定期檢查，有助及早發現，如果大腸癌仍屬早期，治療後5年存活率可超過90%。
傳統上50至75歲人士可透過衛生署推行的大腸癌篩查計劃，作大便隱血測試，如屬陽性，就進一步接受大腸鏡檢查。惟大便隱血測試的準確度不高，例如痔瘡同樣可令大便中有隱血，而腸癌未有出血的話亦檢驗不到。
大腸鏡是目前最準確的方法，透過內窺鏡直接觀察腸道情況，若有息肉或其他異樣，可以即時處理及化驗。不過事前的準備工夫較多，例如前幾天要只可進食低纖維食物，以及檢查前一晚要飲「瀉水」排清大腸。
DNA檢查準確方便
近年則發展出「糞便大腸癌基因測試」，採用大便DNA甲基化水平檢測，只須在家自行採集大便樣本送回化驗所，化驗員便可檢測大便中從腸道自然脫落細胞的DNA，查找當中3個生物標記的甲基化水平，從而評估大腸息肉和大腸癌的風險，準確度比大便隱血測試高，也較大腸鏡方便。
健康惠港大腸健康檢查計劃
為照顧市民健康，華昇診斷中心聯同韋予力醫生醫務所及名仕醫療管理有限公司，推出「健康惠港」大腸健康檢查計劃，由即日起至12月31日，合共推出1,800個糞便大腸癌基因測試，為40歲至75歲符合資格人士檢測大腸癌風險。有興趣人士可於網上或指定地點申請，成功登記並合資格者，將有專人聯絡安排，並只需付基本醫生診金500港元(包括初診及跟進會診)，便可享用價值3,500港的大腸癌基因測試。