紅肉火龍果色素對人體有害？最忌用1種食法 醫生教吃6種食物抗氧化

紅肉火龍果對身體有各種幫助？有醫生指出，其實紅火龍果不但有著吸引的鮮豔的紅色果肉令人驚艷，更有控制血糖和對抗三高的功效。醫生指出，如果想在飲食中獲得健康益處，應讓飲食繽紛多彩，他指出，有6種食物有抗氧化功效。
食紅火龍果可控血糖抗三高
基因科醫生張家銘在其facebook專頁上分享指，其實火龍果呈現紅色的天然色素叫做「甜菜鹼色素」，這種色素不僅存在於火龍果中，也在甜菜根、紅莧菜、紫藜麥及仙人掌果等食物中。科學界對於這些天然色素的研究近年來受到愈來愈多的重視。這種甜菜鹼色素具有抗氧化功能。而「抗氧化」就是保護身體的的第一道防線，避免身體每天產生的自由基會損害細胞，加速老化、引發發炎，甚至與癌症和慢性病有關。
根據2024年在《Foods》期刊發表的一篇國際綜論，火龍果中的「甜菜鹼色素」具有強大的抗氧化能力，可以幫助清除體內的自由基。這些天然色素如同給身體穿上了一件「抗氧化外套」，能減少細胞壓力、延緩器官老化，對血管、肝臟和大腦都有潛在的保護作用。此外，這些色素還具備抗發炎、降低血壓和血脂、幫助控制血糖的功能，這些效果都有實驗室、動物實驗和臨床研究的數據支持。
6種食物抗氧化
張醫生指，如果要在生活中獲得這些健康益處呢，以下是一些實用的建議：
1. 每天的餐桌上要有顏色
- 避免單一的白飯或白麵包，試著在每餐中加入紅龍果、甜菜、紅莧菜、紫椰菜、紫薯或紫藜麥等彩色食材，這不僅賞心悅目，還能攝取抗氧化的天然營養。
2. 選擇整粒水果，而非果汁
- 雖然火龍果很適合榨汁，但建議直接食用整顆水果。整顆食用能保留纖維，幫助消化，並使營養釋放更穩定，對身體友好。
3. 運動後食用紅色水果
- 運動後身體會有一點小發炎，可以吃半顆紅龍果或幾片烤甜菜，這些天然色素能幫助身體修復，加速恢復。
4. 慢性病患者應適量食用
- 若您有糖尿病或腎臟疾病，建議先諮詢醫師，小量開始觀察反應。雖然是天然食物，但並非人人都能大量食用。
張醫生表示，火龍果不僅是一種美味的水果，更是科學界認可的健康食品。火龍果的紅色背後，隱藏著甜菜鹼色素的健康價值。如果您願意每一天在飲食中加入更多顏色，增加紅色或紫色的天然食物，身體也會因此受益。