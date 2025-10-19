紅肉火龍果色素對人體有害？最忌用1種食法 醫生教吃6種食物抗氧化

紅肉火龍果對身體有各種幫助？有醫生指出，其實紅火龍果不但有著吸引的鮮豔的紅色果肉令人驚艷，更有控制血糖和對抗三高的功效。醫生指出，如果想在飲食中獲得健康益處，應讓飲食繽紛多彩，他指出，有6種食物有抗氧化功效。

食紅火龍果可控血糖抗三高

基因科醫生張家銘在其facebook專頁上分享指，其實火龍果呈現紅色的天然色素叫做「甜菜鹼色素」，這種色素不僅存在於火龍果中，也在甜菜根、紅莧菜、紫藜麥及仙人掌果等食物中。科學界對於這些天然色素的研究近年來受到愈來愈多的重視。這種甜菜鹼色素具有抗氧化功能。而「抗氧化」就是保護身體的的第一道防線，避免身體每天產生的自由基會損害細胞，加速老化、引發發炎，甚至與癌症和慢性病有關。

根據2024年在《Foods》期刊發表的一篇國際綜論，火龍果中的「甜菜鹼色素」具有強大的抗氧化能力，可以幫助清除體內的自由基。這些天然色素如同給身體穿上了一件「抗氧化外套」，能減少細胞壓力、延緩器官老化，對血管、肝臟和大腦都有潛在的保護作用。此外，這些色素還具備抗發炎、降低血壓和血脂、幫助控制血糖的功能，這些效果都有實驗室、動物實驗和臨床研究的數據支持。