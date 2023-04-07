紅黃綠黑有咩唔同？一次搞清傷口4種顏色

黑、黃綠、紅、粉紅四種顏色的傷口個別代表不同狀態，建議根據傷口的狀況不同，選擇適合的敷料！

「受傷了！好痛」不小心摔倒或是割傷，可能會在皮膚上造成傷口，要如何判斷傷口的狀況呢？黑、黃綠、紅、粉紅四種顏色的傷口個別代表不同狀態，請根據傷口的狀況不同，選擇適合的敷料！

受傷了，要怎麼判斷傷口的狀況？透過傷口的顏色，就可以知道。不論甚麼顏色的傷口，都必須小心再小心，給予良好的愈合環境、選擇適合的敷料，才可以完美照護傷口，順利愈合不留疤痕！